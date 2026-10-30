Arteta explica su reacción con Dowman: "No estamos en Disneyland"

El técnico español ha sido criticado en Inglaterra por cómo reaccionó a la expulsión de Dowman por dar una patada a un jugador del Fleetwood Town en la eliminación copera.

"No he visto la reacción a mi reacción, sea negativa o positiva. Pero hay que entender el contexto y la relación que tengo con él. Para mí mi mejor reacción es ser yo mismo. Cuando no ganamos, ¿quieres ver mi reacción? Hay que estar preparados para eso. Esta es la realidad. No estamos en Disneyland, estamos en la Premier League y este es el nivel", dijo el entrenador español en rueda de prensa.

"Le vamos a cuidar mucho, pero a la vez le vamos a pedir lo mismo que al resto porque tiene que ganarse el derecho a jugar. Hay que ser justo", indicó.

Dowman, de 16 años, se perderá los tres próximos partidos del Arsenal después de que el club apelara la tarjeta roja y la federación inglesa de fútbol la desestimara.