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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 10:35

El Atlético, Julián Alvarez y el aliciente del liderato contra un peligroso Levante

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Valencia/Madrid, 30 oct (EFE).- Con dos goles en los dos últimos partidos de Julián Alvarez y seis victorias consecutivas en LaLiga EA Sports, la visita de este sábado del Atlético de Madrid al Levante promueve la presión sobre el liderato del Barcelona, pero también advierte al conjunto rojiblanco, que sólo ganó en dos de sus once visitas ligueras a ese estadio en la era Simeone.

Por EFE
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Necesita la victoria. Es imprescindible. No hay otra manera de insistir en el campeonato. Menos aún cuando asoma en una semana el propio Barça en el Metropolitano. Camino de ello, también del Bayern Múnich este martes en la Liga de Campeones, el duelo de este sábado es pura transcendencia, por todo lo que conlleva en puntos y en convicción.

Cuando el Atlético visita al Levante siempre hay una alerta visible, inseparable de toda la frustración que le ha generado ese estadio. Allí se quedó sin opciones de ganar la Liga en 2015-16 en la penúltima jornada o cayó incluso cuando fue campeón en 2013-14. En sus once visitas a ese campo se dejó 21 puntos de los 33 por los que jugó con Simeone. Sólo ha ganado en dos de esos once duelos. Uno más si se suma un partido de Copa del Rey.

Además, no le han ido mal las cosas al Levante este curso en el Ciutat de València. Lleva dos victorias, un empate y una derrota y, además, ha anotado trece goles. Eso sí, el Levante no le gana al Atlético de Madrid en València desde mayo de 2016, con cuatro empates y dos derrotas en las seis últimas visitas del cuadro colchonero.

Es un territorio inquietante para Simeone, cuyo equipo crece y crece en la misma medida que lo hace también, a la vez, Julián Alvarez, el futbolista más diferencial de su plantilla a simple vista. Sus dos goles en los últimos dos encuentros, en el 1-1 con el Stuttgart y en el 1-0 al Deportivo de A Coruña, reafirman su evolución, cada vez más cerca de su mejor nivel.

Inmejorable noticia para el técnico y el equipo, es una individualidad influyente dentro de la estructura, el equipo, con el colectivo por encima de todo a ojos del técnico, entre jugadores que relucen en la actualidad, como Álex Baena o Pablo Barrios, titulares este sábado, o Kang in Lee, que apunta a suplente con todo lo que viene ahora por jugar.

Cristian ‘Cuti’ Romero vuelve directo al once inicial, ya repuesto de la distensión muscular que lo apartó de los dos últimos compromisos, y Marcos Llorente adelantará su posición al medio campo, en el que siguen de baja tanto Koke Resurrección como Johnny Cardoso. El capitán se pierde su quinto partido seguido; el estadounidense, el segundo sucesivo.

Enfrente, el entrenador del Levante, Luís Castro, tiene la baja por lesión de Enzo Bardeli. Dela, que lleva ya un par de partidos ausente por una sobrecarga, vuelve a la lista, aunque es difícil que juegue como titular.

Castro ha podido preparar con más tiempo de recuperación el choque tras el aplazamiento de la primera ronda de la Copa del Rey que el pasado miércoles le iba a enfrentar al CD Tarancón.

El técnico portugués había dado descanso en Copa a Ryan, Mandi, Manu Sánchez, Olasa, Brugué e Iván Romero, por lo que todos ellos apuntan al once titular del sábado ante el Atlético de Madrid.

De hecho, Castro ha anunciado que hará algún cambio respecto a la alineación del último partido liguero ante la Real Sociedad en Anoeta, lo que podría abrir la opción a Jeremy Toljan para volver a ser titular.

Levante: Ryan; Toljan, Mandi, Ndukwe, Manu Sánchez; Olasa, Requena, Brugué, Thiago, Iván Romero y Ratkov.

Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano, Pubill, ‘Cuti’ Romero, Hancko, Grimaldo; Pablo Barrios, Llorente, Baena; Julián Alvarez y Jonathan David.

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