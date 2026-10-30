El uruguayo Emiliano Gómez no se arrepiente de firmar con Tigres a pesar del mal paso

"Yo vine con mucha ilusión a este equipo tan importante, me siento muy feliz de haber firmado con este club; del mal momento, pues son cosas del fútbol. A veces por más que haces todo bien la pelota no entra, pero no importa, estoy feliz, no de la manera que quisiera; estoy enfocado para enmendar el camino e intentar clasificar", señaló el delantero de 25 años.

Gómez llegó como refuerzo para la presente campaña con la ilusión de estar en un equipo que pelea por títulos cada temporada, pero a tres fechas de finalizar la fase regular del Apertura, los felinos están lejos de los ocho primeros lugares que clasifican a la liguilla por el campeonato.

Tigres marcha en la decimoquinta posición con 15 puntos, a cinco del Monterrey, que tiene 20 en la octava posición, límite para tener boleto a la fase final, cuando faltan nueve unidades por disputar.

"No es el torneo que esperábamos, eso me ha dejado un poco triste, pero tenemos que concentrarnos en los tres partidos que nos quedan, saber que aún tenemos opciones para clasificar, así que estando fuertes juntos podemos lograr el objetivo", apuntó.

El jugador que empezó su carrera en el Defensor Sporting de su país, para luego defender las camisetas del Albacete español y el Puebla, subrayó la importancia de mostrar este sábado ante Pachuca, que son capaces de dar la vuelta al mal momento que viven.

"No se nos han dado los resultados, pero hemos hecho las cosas bien, sentimos el respaldo de la afición. Ahora debemos pensar en el partido ante Pachuca, no distraernos con el futuro", concluyó el artillero.

A los Tigres les resta un duro cierre de torneo. Luego de visitar este sábado al Pachuca, que también necesita ganar para clasificar, recibirán al campeón Cruz Azul y repetirán en su estadio ante el líder América en la última jornada.