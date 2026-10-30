Ferran, el marketing explota su lado ‘canalla’

Hamburguesas, ropa interior...El mercado busca su lado atrevido, rebelde y ‘canalla’. Así es el perfil más íntimo del ‘tiburón’.

Desde su entorno en la compañía Leaderbrock Sports, que dirige Héctor Peris; y David Rodríguez al frente de TQTK Studios, ordenan a diario la intensa agenda de un futbolista resiliente y cuya imagen optimiza su club, el Paris Saint Germain, que pone su camiseta en su gran escaparate de su tienda en Manhattan.

Pero, ¿qué buscan las marcas y por qué Ferran aglutina tanto interés en las redes sociales?.

“Es un futbolista diferente, directo, mantiene su fidelidad a su entorno desde que era un chaval en el fútbol valenciano”, apunta a EFE su gente más cercana. Las marcas buscan su lado ‘malote’. El autor del gol del Mundial 2026 que dio a España el título trabaja en la gestión de su presente y futuro con una compañía con sede en Valencia, que tiene un valor de mercado de 447,58 millones de euros según datos de Transfermarkt. Ocupa la posición número 15 en el ránking mundial de agencias especializadas. Es la primera con capital cien por ciento español.

Su anuncio de ropa interior, siendo embajador de Iuman Intimissimi, la firma italiana de lencería, le ha puesto en las vitrinas y marquesinas de medio mundo. La negociación comenzó antes del Mundial de EEUU. Antes del gol y del ¡Oh Ferran!.

De hecho, un buen día se puso una camiseta de tirantes blanca y Calvin Klein, emblemática en el sector, le dio un comentario de validación en Instagram a la sesión de fotos realizada para la revista influyente de moda WWD -Women's Wear Daily-. Es decir, a Calvin Klein le gustó su posado con su mítica camiseta de tirantes blanca (Cotton Classics Tank Top), le dio aire pero Ferran ya se había comprometido con su actual patrocinador.

El Mundial deja hermosas historias de vida. Su entorno recibe a diario propuestas de toda índole. Ser protagonista del texto de un pasadoble, una de las más ‘random’. Y es que el futbolista de Foios (Valencia, 2000), tiene un especial gancho, por ejemplo con los dueños de mascotas.

Su cariño por los perros le ha posicionado en un segmento importante en la sociedad, que además le pondera su apuesta por la sostenibilidad y su sinceridad y empatía a la hora de describir sus tiempos complicados con su salud mental.

El tiburón, su apelativo futbolero, le abre las puertas del Oceanográfic de Valencia, que ha puesto su nombre a uno de sus tiburones grises (Carcharhinus plumbeus) y en su portfolio nota un cambio. Under Armour, tras la marcha de su embajador Stephen Curry, ha depositado toda su estrategia en Ferran Torres, quien recibe en las últimas semanas ofertas top de famosos fotógrafos para captar su posado.

Ferran ha recibido muchos palos, mucha crítica que con el paso del tiempo ha sabido digerir, superar. Llegó un momento en que entendió que un error en el campo de juego no puede condicionar su vida. Ha aprendido a relativizar todo. Y a apostar por proyectos valientes. Como ser la imagen de las hamburguesas Vicio. Bajo el lema, “las burgers van primero”, la compañía opta por tapar la cara de Ferran con el producto. Una paradoja.

Mientras las redes sociales buscan su rostro, un anunciante le esconde para llamar la atención y buscar más clickeos. Su vida ha cambiado. Ahora le invitan a las pasarelas de moda de Milán, París, incluso a la Mostra de Venecia, donde se posicionan ‘influencers y celebrities’.

Mantiene su preparador personal en casa, cuida su alimentación con un cocinero doméstico, utiliza la cámara hiperbárica en su domicilio, a diez minutos de la ciudad deportiva del Paris Saint Germain y da importancia a su estilista.

Ferran, portada en papel del New York Times y del Wall Street Journal, al día siguiente de ganar el Mundial con España, trabaja el mercado de EEUU y de ahí su presencia post veraniega en agosto, siendo protagonista de su marca deportiva con presencia en programas de 'prime time' televisivo y su lanzamiento ceremonial de la primera bola en un partido de béisbol. Así es Ferran. Dejó el FC Barcelona, confió en Luis Enrique y vive una nueva etapa, mientras su imagen da lustre a la tienda del club en los Campos Elíseos.

El Mundial 2010 puso de moda el nombre de Iker. Según últimos datos del INE -Instituto Nacional de Estadística- hay 13.255 personas con Ferran de nombre de pila, con una edad media de 32,9 años, correspondientes al año 2025.

Lleida, Barcelona, Valencia y Castellón, las ciudades con más Ferran. El INE actualizará el listado de nombres del 2026 próximamente y se espera un repunte de un nombre que se ha hecho más popular desde que Rodri levantó al cielo de Nueva York la Copa del Mundo de la selección de Luis de la Fuente.