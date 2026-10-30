Güler se reincorpora al grupo y Valverde continúa con trabajo específico en el Real Madrid

Güler protagonizó la principal novedad de la tercera sesión de entrenamiento de la semana, en la que el conjunto dirigido por Jose Mourinho siguió preparando su visita a Santander con la presencia del centrocampista otomano, que el jueves llevó a cabo trabajo específico junto a Valverde.

El internacional uruguayo, por su parte, continúa sin reincorporarse al grupo después de las molestias físicas que sufrió durante el último clásico frente al Barcelona, en el que tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda parte.

Tampoco se ejercitó con sus compañeros Raúl Asencio, que trabajó en solitario sobre el césped de la Ciudad Real Madrid, mientras que el brasileño Rodrygo prosigue con su proceso de recuperación.

La sesión comenzó con ejercicios de calentamiento y activación sobre el césped, antes de que los futbolistas completaran tareas de circulación de balón con finalización en porterías y una fase táctica. El entrenamiento concluyó con partidos en espacios reducidos.

El Real Madrid completará este sábado su preparación para el encuentro que disputará este domingo frente al Racing en El Sardinero y en el que intentará prolongar su buena dinámica tras la victoria en el clásico.