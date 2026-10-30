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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 10:35

Independiente del Valle intentará ganar anticipadamente la Liga de Ecuador este domingo

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Guayaquil (Ecuador), 30 oct (EFE).- El Independiente del Valle intentará salir campeón el domingo en la quinta fecha de la Liga Pro de Ecuador, que otorgará también los billetes para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2027, en el partido de local contra Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Por EFE
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Será el tercer intento del cuadro del Valle por adjudicarse el título en forma anticipada ante Liga. Ya se frenó en su aspiración tras la derrota ante Macará y en el reciente empate ante Universidad Católica, pero mantiene la ventaja de 78 puntos contra los 63 del Macará, que está segundo.

Será un enfrentamiento complejo por la necesidad del Rey de Copas de alcanzar el tercer puesto del hexagonal final para acceder a la Libertadores del próximo año.

El Macará jugará este sábado contra Barcelona, que en la reciente fecha goleó 0-4 a domicilio del Aucas, en una de sus mejores presentaciones de la actual temporada, y con la urgencia de volver a sumar pensando en una opción mínima de ir a la Libertadores 2027, pues está último, con 48 puntos.

El Macará ha engranado cinco victorias consecutivas al mando del técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti y el gran aporte de los atacantes, el uruguayo Franco Posse, como máximo goleador del torneo con 14 anotaciones y el argentino Agustín Campana con 11.

El Barcelona echará manos de los argentinos Damián Díaz y Darío Benedetto, figuras determinantes en la goleada contra el Aucas y en la mayoría de encuentros de la actual temporada.

Universidad Católica y el Aucas cerrarán la quinta fecha, en el caso del primero, por sostener el tercer puesto de la tabla, con 53 puntos.

La quinta fecha de la Liga Pro puede ser determinante para la aspiración de Libertad y del Guayaquil City por el primer puesto del cuadrangular final, cuyo premio será un billete para la Sudamericana de 2027, pues el cuadro libertario tiene 50 puntos y el City 46.

Por el hexagonal del descenso también se disputarán decisivos partidos en los que cuatro equipos buscarán mantenerse el próximo año en la primera división local.

. Sábado: Macará-Barcelona; Emelec-Leones del Norte y Delfín-Deportivo Cuenca.

. Domingo: Independiente del Valle-Macará; Universidad Católica-Liga de Quito y Guayaquil City-Libertad.

. Lunes: Orense-Técnico Universitario.

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