Kounde sigue sin entrenarse con sus compañeros antes de medirse al Alavés

El técnico del primer equipo azulgrana, Hansi Flick, cuenta para este partido con únicamente cuatro zagueros del primer equipo -Gerard Martín, Pau Cubarsí, Joao Cancelo y Alejandro Balde- debido a las lesiones del ya mencionado Kounde, el central Andreas Christensen, y los laterales Eric García y Xavi Espart.

Por ello, el lateral Guillem Víctor y el central Àlex Campos, ambos del filial, han vuelto a completar la sesión en el Campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

A ellos se han sumado otros tres jugadores del Barça Atlètic: el delantero Hamza Adelakarim, el mediapunta Ebrima Tunkara y el portero Max Bonfill.

Además de los defensas mencionados, los lesionados Danio Olmo y Roony Bardghji tampoco entrarán en la convocatoria que el técnico alemán dará a conocer el sábado.