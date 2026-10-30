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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 08:15

Kounde sigue sin entrenarse con sus compañeros antes de medirse al Alavés

Imagen sin descripción

Sant Joan Despí (Barcelona), 30 oct (EFE).- El defensa Jules Kounde, que arrastra un esguince en el tobillo izquierdo, tampoco se ha entrenado con sus compañeros en último entrenamiento del Barcelona antes de recibir este sábado (21:00 CET) la visita del Alavés.

Por EFE
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El técnico del primer equipo azulgrana, Hansi Flick, cuenta para este partido con únicamente cuatro zagueros del primer equipo -Gerard Martín, Pau Cubarsí, Joao Cancelo y Alejandro Balde- debido a las lesiones del ya mencionado Kounde, el central Andreas Christensen, y los laterales Eric García y Xavi Espart.

Por ello, el lateral Guillem Víctor y el central Àlex Campos, ambos del filial, han vuelto a completar la sesión en el Campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

A ellos se han sumado otros tres jugadores del Barça Atlètic: el delantero Hamza Adelakarim, el mediapunta Ebrima Tunkara y el portero Max Bonfill.

Además de los defensas mencionados, los lesionados Danio Olmo y Roony Bardghji tampoco entrarán en la convocatoria que el técnico alemán dará a conocer el sábado.

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