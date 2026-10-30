Pellegrini: "El Málaga juega bien pese a la posición que tiene en la clasificación"

El preparador bético dijo que pasó "tres años inolvidables" en el Málaga (2010-13, cuando logró el cuarto puesto en Liga y alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones) un club al que profesa un "gran cariño" por ser una institución que forma parte de su pasado, pero a la hora del partido, "lo que uno estima al club" con el que se enfrenta, "lo tiene que dejar de lado".

De este modo, Manuel Pellegrini mostró su intención de "intentar ganar al Málaga" a pesar de sus temporadas allí, circunstancia que también comparte con algunos de sus futbolista como "(Pablo) Fornals, Isco (Alarcón) o (Diego) Llorente: todos tienen una gran ilusión por ganar este partido", dijo.

El capitán bético, precisamente, sufrió una grave lesión en un partido de temporada en La Rosaleda, aunque no cree que "Isco tenga algún problema con el Málaga por lo que pasó", ya que "fue una acción fortuita y de ahí no pasó".

Pellegrini calificó como "lógico" el aplazamiento del partido de Copa contra el Navalcarnero que debía jugarse el miércoles, día del accidente ferroviario en Urda (Toledo) e indicó que "una vez que se suspendió el partido, lo mejor era aplazarlo" a la semana del parón FIFA "que jugarlo al día siguiente".

El técnico santiaguino cree que el 12 de noviembre, cuando finalmente se disputará ese encuentro, "era la mejor fecha para intentar pasar a la siguiente ronda, aunque vayan a faltar jugadores", ya que el Betis no podrá contar con los convocados por las diversas selecciones.

Manuel Pellegrini, que anunció la disponibilidad del extremo brasileño Antony, al contrario que Júnior Firpo, lateral izquierdo dominicano que aún se recupera de una lesión muscular, se congratuló por "tener una plantilla tan poblada", lo que "es una solución y no un problema", sobre todo cuando "están todos comprometidos" en una temporada en la que el Betis disputa tres competiciones.

Por último, el preparador verdiblanco alabó al centrocampista Dani Ceballos al indicar que "ha ido subiendo su rendimiento: venía sin jugar y de entrenar solo", pero en los recientes partidos, "está demostrando su ritmo en el campo", comentó.