Simeone mantiene las bajas de Koke y Cardoso

Mientras recupera al argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, que se ha perdido los dos últimos duelos por una distensión muscular, tanto el capitán como el centrocampista estadounidense aún no están disponibles para volver a la competición y están en duda para el compromiso del próximo martes en la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.

El resto del equipo se entrenó en una suave sesión en el Centro Deportivo de Majadahonda y está apto para el compromiso de este sábado en Valencia, correspondiente a la undécima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española).