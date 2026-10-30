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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 10:00

Simeone mantiene las bajas de Koke y Cardoso

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Majadahonda (España), 30 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, mantuvo este viernes las bajas de Koke Resurrección y Johnny Cardoso por sendas lesiones musculares en el entrenamiento, con lo que seguirán fuera del equipo en el partido de este sábado ante el Levante en el estadio Ciudad de Valencia.

Por EFE
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Mientras recupera al argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, que se ha perdido los dos últimos duelos por una distensión muscular, tanto el capitán como el centrocampista estadounidense aún no están disponibles para volver a la competición y están en duda para el compromiso del próximo martes en la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.

El resto del equipo se entrenó en una suave sesión en el Centro Deportivo de Majadahonda y está apto para el compromiso de este sábado en Valencia, correspondiente a la undécima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española).

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