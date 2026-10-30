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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 12:15

Un equipo escocés tendrá que jugar dos partidos a la vez

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Londres, 30 oct (EFE).- El Johnstone Burgh, equipo de la quinta división escocesa, tendrá que jugar dos partidos a al vez después de que haya sido "imposible" reprogramarlos a otra fecha.

Por EFE
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El conjunto escocés se enfrentará al Tayport, en la Copa de Comunidades de Escocia el sábado 21 de noviembre a las 14:0 hora del Reino Unido, y al Dunipace, en la Copa de la Liga, media hora después y a 90 kilómetros de distancia.

El Johnstone ha explicado en un comunicado que ha tratado por todos los modos de cambiar la fecha de alguno de los partidos, pero que sus rivales se han negado para mantener el horario del sábado.

"No ha sido por falta de esfuerzo. Incluso nos hemos ofrecido a dar nuestra parte de la taquilla para cubrir cualquier molestia que pueda ocasionar cambiar el partido".

Para solventar esta papeleta, el Johnstone tendrá que alinear a dos equipos diferentes o no presentarse a alguno de los dos encuentros, con las consecuencias que ello acarrea.

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