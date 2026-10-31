ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
MOTOR 360
ABC Cardinal AM de 16:00 a 16:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
32º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 16:25

2-0. El Tottenham se acostumbra a ganar

Imagen sin descripción

Londres, 31 oct (EFE).- La expulsión de Jean-Philippe Mateta a los trece minutos, allanó el camino del Tottenham Hotspur que ganó su tercer partido consecutivo y deja la zona de descenso a cinco puntos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los de Roberto de Zerbi, que llegó a estar con el agua al cuello hace tres jornadas, han vencido de forma consecutiva a Coventry City, Chelsea y Crystal Palace, abandonando las posiciones de descenso y mirando hacia Europa.

Contra el Palace, cuyo técnico Pierre Sage puede tener las horas contadas, una expulsión de Mateta, por una peligrosísima entrada al tobillo de Micky Van de Ven, marcó el partido. Tras revisar la acción el VAR, el delantero fue expulsado y el Tottenham jugó prácticamente noventa minutos con un jugador más.

Para eliminar cualquier tipo de ansiedad, pocos minutos después de la roja, Archie Gray, a la salida de un córner, adelantó a los 'Spurs', y ya en la segunda mitad, Jean Paul Van Hecke, a trompicones, materializó el segundo.

A Sage, que sí clasificó al equipo a los cuartos de final de la Copa de la Liga entre semana al vencer al Fulham de Álvaro Arbeloa, se le acaba el tiempo. Ha perdido seis de los nueve partidos de Premier que ha dirigido y los 'Eagles' acabarán en descenso una jornada más. Tienen siete puntos, solo el Sunderland y el Nottingham Forest están peor que ellos.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Política
Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla
Ver más
04
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
05
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más

Te puede interesar