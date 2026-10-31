2-0. Evanilson alarga la gran racha del Bournemouth

Los 'Cherries', que venían de golear por 3-0 al Milan, Manchester United y Aston Villa, no se bajan de la nube y derrotaron al Leeds para acercarse a los puestos europeos.

Después de que el VAR anulara un tanto a Dominic Calvert-Lewin por ayudarse de la mano, el Leeds regaló el primer tanto al Bournemouth en un error en la salida de balón que aprovechó Evanilson.

El brasileño, a asistencia de Justin Kluivert, convirtió su cuarto gol de la temporada y permitió que el equipo de Marco Rose llegara con ventaja al tiempo de descuento, cuando el marroquí Adli sentenció el partido y alargó la racha de los 'Cherries', el equipo más en forma de Inglaterra.

Con doce puntos, los del sur de Inglaterra son séptimos, con doce unidades, una por encima del Leeds United, que se queda noveno.