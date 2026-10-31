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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 13:55

2-0. Igor Thiago mete al Brentford en la pelea por Europa

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Londres, 31 oct (EFE).- El brasileño Igor Thiago, con su segundo tanto en esta Premier League, contribuyó al triunfo contra el Nottingham Forest (2-0) y mete al Brentford en la pelea por los puestos europeos.

Por EFE
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Los 'Bees' se hicieron fuertes en casa, donde solo han perdido contra el Liverpool esta temporada, y se recuperaron de una racha de cuatro partidos sin ganar entre todas las competiciones, incluyendo la eliminación en la Copa de la Liga entre semana a manos del Sunderland.

El equipo de Keith Andres golpeó primero al adelantarse a la media hora en una jugada rocambolesca. Dango Ouattara ganó línea de fondo, intentó poner un pase al segundo palo, pero Milenkovic se interpuso, intentó despejar el balón y este pasó por encima del portero y se introdujo en su propia red.

En la segunda mitad, con el Forest volcado y el Brentford con espacios a la contra, Igor Thiago, que solo había marcado en Premier esta temporada al Chelsea, remató el triunfo al aprovechar un centro horizontal de Jaidon Anthony.

El equipo londinense se coloca sexto, con catorce unidades, a una del quinto, el Liverpool, que aún tiene que jugar, y a dos del Chelsea, que cierra los puestos de Champions League.

El Forest dormirá otra jornada en descenso. Es penúltimo, con seis puntos.

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