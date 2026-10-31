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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 10:50

2-1. El Valencia Femenino remonta al Eibar para sumar sus primeros puntos en Liga F

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Paterna (Valencia), 31 oct (EFE).- El Valencia Femenino logró, nueve jornadas después, su primera victoria de la temporada con una remontada liderada por Yasmin Mrabet, que neutralizó con un doblete el tanto inicial del Eibar, y que completó en inferioridad numérica y con un penalti al palo del conjunto armero en el minuto 100.

Por EFE
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Las valencianistas, lideradas de forma interina por el coordinador de la Academia VCF Fernando Felipo por segundo partido consecutivo tras la destitución de Mikel Crespo, eran el único equipo que todavía no había logrado sumar ni un solo punto en la Liga F.

Lo hicieron bajo la atenta mirada de Brooke Elby en el palco, que acudió en representación de Pitchwise Holdings, propietario del 42 % de las acciones del Valencia desde hace una semana.

La primera parte terminó sin goles pese al dominio de las valencianistas sobre el equipo de Iñaki Goikoetxea. El equipo local salió intenso y tuvo sus ocasiones, pero no supo materializarlas. Sí lo hizo su rival nada más comenzar la segunda parte. A los treinta segundos de reanudarse el juego, Sara Martín marcó el primero aprovechando un balón muerto que golpeó desde lejos aprovechando que Pinguet estaba muy adelantada.

Sin embargo, el Valencia no se vino abajo y, diez minutos después, Yasmin cabeceó una falta lateral puesta por Pauleta para empatar el partido. Pero, cuando se volcaron a por el tanto de la victoria, Gema fue expulsada con roja directa tras revisión del vídeo arbitraje por tratar de cortar el avance del Eibar con una patada sin balón a Carla.

Lo que fue otro golpe para las valencianistas, y podía servir de empuje para el Eibar, volvió a ser un punto de inyección positiva para las valencianistas, que, pese a la inferioridad númerica, remontaron el partido con una jugada calcada al primer gol. Pauleta puso el centro y Yasmin marcó el 2-1.

El final del partido fue una locura, con 10 minutos de añadido, que fueron algunos más por la intervención del videoarbitraje, y con un penalti lanzado al palo por Carmen Álvarez.

Pero, pese a todo, el Valencia logró su primera victoria de la temporada a costa del Eibar, que le puso contra las cuerdas en los minutos finales con Ángeles y Thirsa, para sumar una victoria muy sufrida a la par que necesitada.

2 - Valencia: Alice; Tamarit, Nazareth, Lena, Pauleta (Rebeca, m.90); Yasmin, Gema; Wifi (Débora, min.67), Carol (Mascarell, m.90), Rebecca (Salomé, m.90); y Marcano (Mbadi, m.82).

1 - Eibar: Wellmann; Carla, Simona (Mireia, m.73), Belem; Aitana (Seidl, m.80), Noelia, Carvajal (Adela, min.46), Nerea (Carmen, m.46), Moreno; Del Alamo y Sara.

Goles: 0-1, min.46: Sara Martín. 1-1, min.55: Yasmin. 2-1m min.67: Yasmin.

Árbitra: Melissa López (Comité extremeño). Expulsó con roja directa a la valencianista Gema (m.62). Amonestó a Gema (m.37), Wifi (m.45) y Pauleta (m.51) por el Valencia y a Simona (m.69) por el Eibar.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de Liga F disputado en el Estadio Antonio Puchades de Paterna. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas fallecidas en el grave accidente ferroviario ocurrido entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda.

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