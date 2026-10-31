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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 14:10

2-2. Enciso marca un golazo en el empate del Ipswich

Imagen sin descripción

Londres, 31 oct (EFE).- El paraguayo Julio Enciso marcó un golazo desde fuera del área en el empate a dos de su equipo, el Ipswich Town, contra el Hull City en la novena jornada de la Premier League inglesa de fútbol.

Por EFE
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El Ipswich, que acumula tres partidos sin ganar, sacó un empate en el duelo de recién ascendidos gracias al tanto del paraguayo.

Los 'Tractores' se adelantaron a los 22 minutos gracias a un tanto del portugués Florentino, su primero con la camiseta del Ipswich, pero el Hull le dio la vuelta al marcador en la segunda mitad mediante los goles de Tim Irowegbunam y de Oli McBurnie.

Sin embargo, en el minuto 74, Enciso cogió la sartén por el mango, se abrió un hueco en la frontal y con un remate con la zurda encontró la escuadra en la portería del Hull.

Es la segunda jornada consecutiva en la que el paraguayo marca y regala un punto al Ipswich que le aúpa hasta la duodécima posición, con once puntos, los mismos que el Hull, que sin embargo es octavo al tener mejor diferencia de goles.

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