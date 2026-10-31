ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 23:00

4-0. Sainz y Veiga se lucen en la goleada del Oporto sobre el Estoril

Imagen sin descripción

Lisboa, 31 oct (EFE).- Los españoles Borja Sainz y Gabri Veiga se lucieron este sábado con el Oporto, al aportar goles y asistencias en la goleada por 4-0 del campeón y líder ante el colista Estoril en la décima jornada de la Liga Portugal.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

No hubo que esperar mucho para un gol del Oporto, ya que en el minuto 4 Sainz encontró a Pepê por la derecha, y este centró de inmediato para que el danés Victor Froholdt desviara el balón al fondo de la red.

El campeón ejerció en la primera parte un dominio arrollador sobre el colista (con un 70 % de posesión y 15 tiros a puerta frente a solo 2), pero los goles solo llegaron tras el descanso, con un protagonismo especial de Borja Sainz y Gabri Veiga.

En el 64', Veiga cedió el balón de tacón a Sainz, y el extremo vasco, con un disparo en arco, amplió la ventaja de los 'dragones'.

Es el quinto tanto de Borja Sainz en la Liga Portugal, y la segunda jornada consecutiva en la que marca, tras haber sido decisivo en la anterior frente al Gil Vicente (0-1).

A su vez, en el 70', Gabri Veiga vio cómo su disparo era interceptado por el portero del Estoril, Martin Turk, pero el ex de la Real Sociedad y del Sevilla André Silva llegó primero al rebote y firmó el tercer de los blanquiazules.

La diana del centrocampista gallego llegaría finalmente tres minutos más tarde, cuando, tras recibir un pase de Sainz dentro del área, regateó a un par de defensas rivales y estableció el 4-0 final.

El Oporto suma así su décima victoria en diez jornadas, mientras que el Estoril sigue en la parte baja de la clasificación sin haber conseguido ni un solo triunfo en lo que va de Liga Portugal.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Fútbol
San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final
Ver más
03
Fútbol
Nacional golea y deja de cabeza al Sportivo Luqueño
Ver más
04
Nacionales
Marcha LGBTIQ+ en Asunción: sostienen que ley “anti-género” viola la Constitución
Ver más
05
ABC Motor
Iván Wasmosy: “Todo es duro, estamos debutando en el Chaco”
Ver más

Te puede interesar