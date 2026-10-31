ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Otro Level
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Nacionales
31 de octubre de 2026 - 21:56

Marcha LGBTIQ+ en Asunción: sostienen que ley “anti-género” viola la Constitución

Grupos de activistas con pancartas en la Plaza de la Democracia, algunos con expresiones de determinación y alegría, manifestándose por una educación inclusiva.
Activistas LGBTIQ+ se reúnen en la Plaza de la Democracia para exigir el rechazo de un proyecto de ley controvertido.

Organizaciones sociales coparon la Plaza de la Democracia para exigir el rechazo del proyecto que busca penalizar la ideología de género. Denuncian que la iniciativa criminaliza la educación científica y reduce penas a pedófilos y abusadores sexuales.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una colorida pero firme jornada de protesta en el microcentro capitalino, integrantes de la Red de Artistas Paraguaya LGBTIQ+ y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos se movilizaron en la Plaza de la Democracia para hacer oír su voz contra el polémico proyecto de ley que pretende penalizar la “ideología de género” en el Paraguay.

Los manifestantes marcharon por las calles asuncenas exigiendo el acceso garantizado a información fidedigna, la implementación de una educación integral de la sexualidad basada en datos científicos y el rechazo rotundo a la modificación del artículo 135 de la Ley 6002/17.

Lea más: Trans exigen fin a la discriminación y respeto a su identidad con marcha en Asunción

La marcha puso sobre la mesa el descontento social generado por las recientes iniciativas legislativas que, bajo la bandera de la “iniciativa popular”, buscan criminalizar la labor de activistas, educadores y defensores de los derechos humanos.

Los referentes de la convocatoria señalaron que las normativas impulsadas atentan contra la libertad de expresión y a la dignidad humana al pretender reducir a las personas a meros criterios biológicos. Sostieen que buscan afianzar un modelo educativo retrógrado que priva a niños, niñas y adolescentes de herramientas clave para prevenir y denunciar situaciones de abuso sexual.

“Podríamos ir presos por enseñar ciencia”

Uno de los voceros de la Red de Artistas Paraguaya LGBTIQ+, Derlis Santiago, calificó el proyecto parlamentario como un despropósito jurídico inaceptable que criminaliza la labor de protección social.

Lea más: Esperanza Martínez advierte que proyecto contra la “ideología de género” reduciría penas a abusadores

“Este proyecto pretender penalizar lo que realmente hacemos, que es proteger y enseñar a los niños a identificar momentos que podrían ser de abuso. ¿Ustedes se imaginan que podamos ir 20 años presos por enseñar educación con base científica? Eso es algo gravísimo y representa un retroceso enorme para la democracia”, enfatizó.

Grupo de jóvenes en la Plaza de la Democracia, algunos sosteniendo carteles y otros conversando en un ambiente nocturno iluminado.
Organizaciones sociales se manifestaron en la Plaza de la Democracia contra un proyecto de ley que penaliza la ideología de género.

Santiago expuso la contradicción de una norma que pretende castigar con penas severas a quien promueva el enfoque de género o la diversidad, mientras en sus artículos abre la puerta para beneficiar a condenados por abuso infantil con una reducción sustancial de sus condenas.

“Es terrible que la pena para un activista o educador sea mayor que la de un propio abusador”, denunció.

Cuestionan un “mamotreto” inconstitucional

Los portavoces de la comunidad de la diversidad sexual y de género recalcaron su condición de ciudadanos paraguayos con plenos derechos, desmintiendo el relato oficialista que intenta catalogar sus reclamos como una simple “ideología globalista”.

Calificaron el texto presentado en el Congreso como un verdadero “mamotreto” jurídico que, según dictámenes de expertos en derecho constitucional como la doctora Alejandra Peralta, viola flagrantemente el Código Penal y las garantías fundamentales establecidas en la Carta Magna.

Lea más: Marcha del Orgullo 2026 exigirá una ley contra toda forma de discriminación en Paraguay

Asimismo, los referentes expusieron la profunda preocupación de la sociedad civil organizada tras la aprobación de la ley que regula a las ONG en Paraguay.

En ese contexto, denunciaron la llamativa doble vara con la que opera el Estado paraguayo. Mencionaron el accionar de agrupaciones como Capitol Ministries, vinculada a sectores conservadores de los Estados Unidos y representada localmente por el pastor Miguel Ortigoza, la cual promovería políticas públicas e iniciativas legislativas punitivas contra la población LGBTIQ+ sin figurar, según indicaron los denunciantes, en el sistema oficial de registro de organizaciones del Estado (SIARA).

Exigen inclusión en las mesas de debate del Congreso y el MEC

Los manifestantes reclamaron de manera enérgica ser incluidos de una vez por todas en las mesas de trabajo y debate del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), así como en las audiencias públicas de las comisiones asesoras del Poder Legislativo. Lamentaron que históricamente se haya excluido a la comunidad diversa y a las organizaciones de derechos humanos de la mesa de padres y docentes, impidiendo que la confección de los materiales educativos cuente con un enfoque plural, laico y respaldado por la ciencia.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Política
Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla
Ver más
03
Política
Ofrecen a Cesarito Sosa liderar la lista oficialista al Senado y gobernadores negocian espacios
Ver más
04
Policiales
Yby Yaú: avioneta capotó, pero no deja heridos
Ver más
05
Gente
Maga Paéz celebró la vida de su esposo Patricio Escobar
Ver más

Te puede interesar