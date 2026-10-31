Marcha LGBTIQ+ en Asunción: sostienen que ley “anti-género” viola la Constitución

En una colorida pero firme jornada de protesta en el microcentro capitalino, integrantes de la Red de Artistas Paraguaya LGBTIQ+ y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos se movilizaron en la Plaza de la Democracia para hacer oír su voz contra el polémico proyecto de ley que pretende penalizar la “ideología de género” en el Paraguay.

Los manifestantes marcharon por las calles asuncenas exigiendo el acceso garantizado a información fidedigna, la implementación de una educación integral de la sexualidad basada en datos científicos y el rechazo rotundo a la modificación del artículo 135 de la Ley 6002/17.

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La marcha puso sobre la mesa el descontento social generado por las recientes iniciativas legislativas que, bajo la bandera de la “iniciativa popular”, buscan criminalizar la labor de activistas, educadores y defensores de los derechos humanos.

Los referentes de la convocatoria señalaron que las normativas impulsadas atentan contra la libertad de expresión y a la dignidad humana al pretender reducir a las personas a meros criterios biológicos. Sostieen que buscan afianzar un modelo educativo retrógrado que priva a niños, niñas y adolescentes de herramientas clave para prevenir y denunciar situaciones de abuso sexual.

“Podríamos ir presos por enseñar ciencia”

Uno de los voceros de la Red de Artistas Paraguaya LGBTIQ+, Derlis Santiago, calificó el proyecto parlamentario como un despropósito jurídico inaceptable que criminaliza la labor de protección social.

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“Este proyecto pretender penalizar lo que realmente hacemos, que es proteger y enseñar a los niños a identificar momentos que podrían ser de abuso. ¿Ustedes se imaginan que podamos ir 20 años presos por enseñar educación con base científica? Eso es algo gravísimo y representa un retroceso enorme para la democracia”, enfatizó.

Santiago expuso la contradicción de una norma que pretende castigar con penas severas a quien promueva el enfoque de género o la diversidad, mientras en sus artículos abre la puerta para beneficiar a condenados por abuso infantil con una reducción sustancial de sus condenas.

“Es terrible que la pena para un activista o educador sea mayor que la de un propio abusador”, denunció.

Cuestionan un “mamotreto” inconstitucional

Los portavoces de la comunidad de la diversidad sexual y de género recalcaron su condición de ciudadanos paraguayos con plenos derechos, desmintiendo el relato oficialista que intenta catalogar sus reclamos como una simple “ideología globalista”.

Calificaron el texto presentado en el Congreso como un verdadero “mamotreto” jurídico que, según dictámenes de expertos en derecho constitucional como la doctora Alejandra Peralta, viola flagrantemente el Código Penal y las garantías fundamentales establecidas en la Carta Magna.

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Asimismo, los referentes expusieron la profunda preocupación de la sociedad civil organizada tras la aprobación de la ley que regula a las ONG en Paraguay.

En ese contexto, denunciaron la llamativa doble vara con la que opera el Estado paraguayo. Mencionaron el accionar de agrupaciones como Capitol Ministries, vinculada a sectores conservadores de los Estados Unidos y representada localmente por el pastor Miguel Ortigoza, la cual promovería políticas públicas e iniciativas legislativas punitivas contra la población LGBTIQ+ sin figurar, según indicaron los denunciantes, en el sistema oficial de registro de organizaciones del Estado (SIARA).

Exigen inclusión en las mesas de debate del Congreso y el MEC

Los manifestantes reclamaron de manera enérgica ser incluidos de una vez por todas en las mesas de trabajo y debate del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), así como en las audiencias públicas de las comisiones asesoras del Poder Legislativo. Lamentaron que históricamente se haya excluido a la comunidad diversa y a las organizaciones de derechos humanos de la mesa de padres y docentes, impidiendo que la confección de los materiales educativos cuente con un enfoque plural, laico y respaldado por la ciencia.