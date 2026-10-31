4-4. Cruzeiro frena en penaltis la racha de Corinthians y gana la Libertadores Femenina

La portera Rodrigues atajó el último penalti a Gi Fernandes, para cerrar la serie por 5-4 en la primera participación de Cruzeiro en el torneo y para cortar una racha de tres títulos consecutivos y seis en total del Corinthians.

De Cruzeiro marcaron en los penaltis: Byanca Brasil, Leticia Ferreira, Michel Romero, Victoria Calhau y Milena Ferreira, el disparo de Pri Back lo atajó la portera Lele, y Lorena Bedoya lanzó su disparo fuera del arco.

Por su parte, de Corinthians acertaron en los penaltis: Victoria Albuquerque, Duda Sampaio, Belén Aquino y Thais Ferreira, mientras que fallaron Jaqueline, Gisela Robledo y Gi Fernandes, cuyo remate lo tapó la portera Rodriguez.

Gabi Zanotti inauguró el marcador durante los 90 minutos, con un preciso golpe de cabeza hacia el costado izquierdo de la portera Rodrigues, tras un centro de la extrema derecha Gi Fernandes.

Una mala salida de la defensa Isadora Amaral del Cruzeiro, la aprovechó Victoria Albuquerque que, con pase retrasado y rasante dejó a boca de gol a Gabi Zanotti, que con disparo a media altura anotó el segundo del Corinthians.

El tercero de Corinthians llegó a través de Victoria Albuquerque, tras una acción colectiva en la que Duda Sampaio distrajo a las defensas y la portera contraria.

El descuento de Cruzeiro llegó por medio de Byanca Brasil, que aprovechó un rebote y remató a placer.

La portera Lele cometió falta penalti a Marilia Furiel y Calhau lo transformó en el segundo gol de Cruzeiro.

Victoria Albuquerque anotó el cuarto del campeón.

Ketlin que reemplazó a Amaral Isadora convirtió el tercero de Cruzeiro y su ansiado empate lo logró Leticia Ferreira.

4. Corinthians: Lele; Tamires (m.83, Juliete), Ferreira, Érika, Thais Regina, Gi Fernandes; Leticia Monteiro, Dayana Rodríguez (m.69, Belén Aquino), Duda Sampaio; Victoria Albuquerque y Gabi Zanotti (m.83, Robledo).

4. Cruzeiro: Rodrigues; Victoria Calhau, Amaral Isadora (m.58, Ketlin), Giménez; Gisseli (m.58, Leticia), Flávia (m.58, Pri Back), Bedoya, Alves (m.88, Leticia Ferreira); Vanessinha, Byanca Brasil y Marilia Furiel (m.79, Romero).

Goles: 1-0, m.4: Gabi Zanoretti. 2-0, m.42: Gabi Zanotti. 3-0, m.49: Victoria Albuquerque. 3-1, m.52, Byanca Brasil. 4-0, m.67: Victoria Albuquerque. 4-2, m.57: Victoria Calhau. 4-3, m.75: Ketlin; 4-4, m.91: Letici Ferreira.

Árbitra: Dione Rissios, de Chile, asistida desde el VAR por la peruana Milagros Arruela, amonestó a Regina y Dayana Rodríguez, de Corinthians y a Bedoya, Leticia Ferreira, de Cruzeiro.

Incidencias: Partido de la final de la decimoctava edición de la Copa Libertadores Femenina disputado este sábado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga de Quito, en la capital ecuatoriana.