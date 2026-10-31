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ABC Motor
31 de octubre de 2026 - 21:46

Iván Wasmosy: “Todo es duro, estamos debutando en el Chaco”

Iván Wasmosy finalizó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026 en el segundo lugar de la clasificación de la F2.

Por Darío Ibarra
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Iván Wasmosy culminó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026 en el segundo puesto de la clasificación de la tracción simple. El ganador de la Etapa 1, que debuta en el certamen más importante del automovilismo paraguayo, terminó a 22,49 segundos de Gianluca Laterra.

Lea más: Alejandro Galanti lidera el Rally del Chaco 2026 tras la Etapa 2

“Estamos debutando en el Chaco y realmente todo estuvo muy duro para nosotros que venimos con la tracción delantera. Tuvimos dos llantazos que realmente nos complicaron bastante. Lo importante es que completamos la etapa y mañana vamos a ver qué tal”, expresó Wasmosy a ABC.

El Peugeot 208 Rally4 de Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz ingresa a Parque Cerrado después finalizar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
El Peugeot 208 Rally4 de Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz ingresa a Parque Cerrado después finalizar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

“La idea era terminar con el auto entero”

“Vengo hace dos años o tres años detrás de mi hermano (Gerardo Wasmosy) y venimos trabajando en la carrera, así que tenemos un poco de experiencia en eso, pero no encima del auto que es otra cosa realmente. Tenemos que tener demasiada concentración y estado para no cometer ningún error”, añadió.

Lea más: Gianluca Laterra, líder de la F2: “Pozo Indio fue un carnaval”

“La idea era terminar con el auto entero para poder mañana (domingo) encarar una linda etapa y tratar de cerrar el Campeonato, que también que es nuestro principal objetivo”, señaló Wasmosy, quien lidera la tracción simple con 123 puntos (descartó 8), 19 unidades de ventaja sobre Diego Cruz.

Iván Wasmosy, piloto del Peugeot 208 Rally4 de la tracción simple, después de finalizar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
Iván Wasmosy, piloto del Peugeot 208 Rally4 de la tracción simple, después de finalizar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

Rally del Chaco 2026: La clasificación de la F2 tras la Etapa 2<b> </b>

  1. Gianluca Laterra
  2. Iván Wasmosy +22,49
  3. Carlos Bogado +58:34,08
  4. Diego Cruz +01:06:39,60
  5. Hernán Arguello +01:31:07,72
  6. Nicolás Baeza +01:55:16,06
  7. Arnaldo Duarte +01:56:57,11
  8. Manuel Giménez +02:42:14,94
  9. Luis María Gómez +02:53:48,55

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