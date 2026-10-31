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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 17:30

Conmebol confirma horario para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Mineiro

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Asunción, 31 oct (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este sábado que la final de Copa Sudamericana entre el argentino Boca Juniors y el brasileño Atlético Mineiro se disputará a las 17:30 horas (22:30 GMT) de Colombia, país que albergará el decisivo partido el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Por EFE
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La decisión supone un cambio respecto a las 18:00 horas (23:00 GMT) de Colombia que la entidad rectora del fútbol sudamericano había establecido inicialmente para el comienzo del encuentro.

En Argentina y Brasil, el partido se emitirá a las 19:30 horas. No se informó de inmediato el motivo de la modificación.

Boca Juniors ya alzó el trofeo dos veces, en 2004 y 2005, y si vence al 'Galo' en Barranquilla se transformará con tres conquistas en el mayor ganador de la competición.

Mientras tanto, el Mineiro, que ganó la Copa Libertadores en 2013 frente al Olimpia paraguayo, fue subcampeón del torneo el año pasado pero nunca ha podido levantar el trofeo de la Sudamericana, que se juega desde el año 2002.

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