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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 16:08

Corinthians gana su primer partido con Clarence Seedorf y se acerca a la permanencia

Matheus Bidu, autor del primer gol del Corinthians.
Matheus Bidu, autor del primer gol del Corinthians.Corinthians

El neerlandés Clarence Seedorf logró el viernes su primera victoria como técnico del Corinthians al vencer 2-0 en casa al Mirassol, en partido de la 33ª ronda del Brasileirão, un resultado que acerca el Timão a la salvación.

Por ABC Color
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Con el triunfo 2-0 sobre Mirassol, el Corinthians puso fin a diez fechas sin ganar, su peor racha este siglo en Liga, con nueve derrotas y un empate.

Ante un rival directo en la lucha contra el descenso, el partido estuvo marcado por la temprana expulsión del visitante Bruno Santos, quien vio la roja en el minuto 24 por agresión a un rival.

Con un jugador más y empujado por los más de 44.000 espectadores que abarrotaron la Neo Química Arena de São Paulo, el Corinthians dominó a placer y fue muy superior al Mirassol.

Sin poder contar con su gran estrella por lesión, el neerlandés Memphis Depay, el Corinthians no sentenció el partido hasta el segundo tiempo. Primero, con un remate de Matheus Bidu en el minuto 58 y posteriormente con un bonito disparo del joven Kaio César en el minuto 80.

“Salió todo bien. Tras mucho esfuerzo, hemos conseguido la victoria. Somos conscientes de nuestro compromiso y de nuestra lucha. Estoy muy contento de haber ayudado al equipo con un gol más”, dijo Matheus Bidu.

“Hay que destacar el trabajo del equipo. Pese a la situación que estamos viviendo, no hemos dejado de trabajar día a día. Esto es mérito nuestro”, agregó Kaio César.

Se trata de la primera victoria de Clarence Seedorf desde su llegada al club, el pasado 11 de octubre. Con el resultado, el Corinthians llegó a los 36 puntos y es el primer equipo en zona de descenso, con un punto más que el Internacional y uno menos que el Mirassol, primer equipo en la zona de permanencia.

La 33ª ronda se completa este sábado con el duelo entre el Coritiba y el Vitória.

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