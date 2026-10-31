ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Polideportivo
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-05
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 14:45

Courtois regresa y Valverde se cae de la convocatoria del Real Madrid ante el Racing

Imagen sin descripción

Madrid, 31 oct (EFE).- La ausencia de Fede Valverde es la novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports española contra el Racing de Santander este domingo a las 15.15 GMT, en la que siguen sin aparecer Vinícius, Asencio, Rodrygo y Mendy, pero vuelve Thibaut Courtois.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El guardameta belga se perdió el último encuentro de su equipo, la visita al Barcelona, por un proceso gripal. Aunque algunos rumores apuntaron a que podría volar a última hora, el titular fue su compañero Lunin, quien realizó una parada clave para la victoria del Madrid.

Valverde, que se retiró con molestias del partido en el Camp Nou en la parte posterior de su pierna derecha, se entrenó en solitario en las cuatro sesiones de la semana completadas por el equipo en Valdebebas, y finalmente no ha llegado a tiempo para el encuentro de El Sardinero. Mourinho adelantó en rueda de prensa su ausencia: "Mañana Fede no inicia el partido, será uno de los otros [Dumfries o Trent] quien vaya a jugar".

Arda Güler, quien también trabajó al margen del grupo al principio de la semana, regresó con sus compañeros el viernes y sí estará.

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de una rodilla, todavía no se entrenan con el grupo y no estarán en Santander.

La otra baja es Vinícius, en su caso por sanción, ya que cumplirá ante el Racing el tercero de los cuatro partidos de suspensión que recibió tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba.

Como tercer portero, repite el canterano Sergio Mestre por tercer partido consecutivo, después de que se perdiera la convocatoria ante el Sevilla en favor de su compañero Javi Navarro.

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Racing la forman:

. Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Política
Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla
Ver más
05
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más

Te puede interesar