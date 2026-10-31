ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-05
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 12:30

El 0-2 del Atlético: una secuencia trabajada de 43 toques, 19 pases y 57 segundos

Imagen sin descripción

Madrid, 31 oct (EFE).- El 0-2 del Atlético de Madrid en el Ciudad de Valencia en el minuto 61:04 fue una construcción de 19 pases, con 43 toques en los que participaron diez de los once jugadores del conjunto rojiblanco sin una sola interrupción del Levante, desde Jan Oblak hasta la definición de Giuliano Simeone en 57 segundos de principio a fin.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Es una jugada que habíamos trabajado durante la semana, que sabíamos que se podía dar y ha salido a la perfección. Sé los compañeros que tengo, sé que Giuliano las corre todas y ha hecho un buen gol", expresó a 'Movistar+' después Álex Baena, el asistente final, con una conducción de siete toques desde su campo al contrario.

Todo empieza en una pérdida de balón del Levante que llega a los pies de Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Es el minuto 60 y 7 segundos. Ahí empieza todo. Primero hacia Morten Hjulmand, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo por el lado izquierdo de su ataque. No hay salida por ahí. Vuelta a empezar hacia atrás.

Hancko, Oblak, Hancko de nuevo, Grimaldo otra vez, Hancko una vez más, la aparición para descargar de Julián Álvarez, la ayuda de Baena en la salida, Hjulmand y otra vez hacia Oblak. De nuevo, la construcción retorna a su inicio. El Levante no ha tocado el balón aún. Ni lo tocará hasta que termina adentro de la portero de Matthew Ryan.

De nuevo, el Atlético reinicia la jugada, ya de forma definitiva. De Oblak a Marcos Llorente, que se apoya atrás en Marc Pubill. La salida toma vuelo. La acelera el pase vertical del defensa hacia Barrios, con un perfecto movimiento hacia la recepción de la pelota, de control y pase, que desborda la presión del conjunto valenciano con la conexión a Baena, quien conduce hasta con siete toques hasta que divisa el desmarque de Giuliano Simeone. Control y tiro. Un golazo. Minuto 61:04.

"Siempre que marcamos un gol nos pone contento sea como sea. Al aficionado es verdad que siempre le gustaría un gol así, pero el gol siempre supera cualquier situación", repasó Diego Simeone, al término del encuentro en declaraciones a 'Movistar'.

"Salieron bien de la presión de ellos, sabíamos que ellos iban a presionar alto, trabajamos en la semana, para aquellos que están todo el día detrás de la alambrada mirando cómo entrenamos (en referencia a los periodistas que ven el entrenamiento desde fuera de las instalaciones del Centro Deportivo de Majadahonda cuando la sesión sigue a puerta cerrada), las transiciones en ataque y la verdad que salió perfecta", repasó el entrenador argentino.

"Baena vio, con una visibilidad increíble, la ruptura de Giuliano, que tuvo mucha frialdad para hacer un gol que nos dio tres puntos importantes", añadió Simeone.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más
05
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más

Te puede interesar