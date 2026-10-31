El 0-2 del Atlético: una secuencia trabajada de 43 toques, 19 pases y 57 segundos

"Es una jugada que habíamos trabajado durante la semana, que sabíamos que se podía dar y ha salido a la perfección. Sé los compañeros que tengo, sé que Giuliano las corre todas y ha hecho un buen gol", expresó a 'Movistar+' después Álex Baena, el asistente final, con una conducción de siete toques desde su campo al contrario.

Todo empieza en una pérdida de balón del Levante que llega a los pies de Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Es el minuto 60 y 7 segundos. Ahí empieza todo. Primero hacia Morten Hjulmand, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo por el lado izquierdo de su ataque. No hay salida por ahí. Vuelta a empezar hacia atrás.

Hancko, Oblak, Hancko de nuevo, Grimaldo otra vez, Hancko una vez más, la aparición para descargar de Julián Álvarez, la ayuda de Baena en la salida, Hjulmand y otra vez hacia Oblak. De nuevo, la construcción retorna a su inicio. El Levante no ha tocado el balón aún. Ni lo tocará hasta que termina adentro de la portero de Matthew Ryan.

De nuevo, el Atlético reinicia la jugada, ya de forma definitiva. De Oblak a Marcos Llorente, que se apoya atrás en Marc Pubill. La salida toma vuelo. La acelera el pase vertical del defensa hacia Barrios, con un perfecto movimiento hacia la recepción de la pelota, de control y pase, que desborda la presión del conjunto valenciano con la conexión a Baena, quien conduce hasta con siete toques hasta que divisa el desmarque de Giuliano Simeone. Control y tiro. Un golazo. Minuto 61:04.

"Siempre que marcamos un gol nos pone contento sea como sea. Al aficionado es verdad que siempre le gustaría un gol así, pero el gol siempre supera cualquier situación", repasó Diego Simeone, al término del encuentro en declaraciones a 'Movistar'.

"Salieron bien de la presión de ellos, sabíamos que ellos iban a presionar alto, trabajamos en la semana, para aquellos que están todo el día detrás de la alambrada mirando cómo entrenamos (en referencia a los periodistas que ven el entrenamiento desde fuera de las instalaciones del Centro Deportivo de Majadahonda cuando la sesión sigue a puerta cerrada), las transiciones en ataque y la verdad que salió perfecta", repasó el entrenador argentino.

"Baena vio, con una visibilidad increíble, la ruptura de Giuliano, que tuvo mucha frialdad para hacer un gol que nos dio tres puntos importantes", añadió Simeone.