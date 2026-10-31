El regreso de Etta Eyong marca el once del Levante ante un Atlético con Giuliano Simeone

El ariete camerunés es titular por primera vez esta temporada y deja en el banquillo a Petar Ratkov. Además de Eyong, el lateral Jeremy Toljan sustituye a Manu Sánchez, baja de última hora.

Por su parte, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, introduce apenas una novedad en su alineación con respecto al duelo de la pasada jornada ante el Deportivo de La Coruña. El extremo Giuliano Simeone sale como titular reemplazando a Ademola Lookman.

El entrenador del Levante, Luís Castro ha escogido una alineación que forman Ryan; Toljan, Mandi, Ndukwe, Pérez; Brugué, Olasagasti, Requena, Fernández; Eyong y Romero.

Simeone ha elegido a un once formado por Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Barrios, Hjulmand, Baena; Kang In, Álvarez y Simeone.