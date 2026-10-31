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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 09:45

El regreso de Etta Eyong marca el once del Levante ante un Atlético con Giuliano Simeone

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Valencia, 31 oct (EFE).- El delantero del Levante Etta Eyong es la principal novedad del once titular del conjunto ‘granota’ de cara al partido que disputa este sábado en el Ciutat de València en la jornada once de LaLiga EA Sports ante un Atlético de Madrid en el que vuelve Giuliano Simeone.

Por EFE
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El ariete camerunés es titular por primera vez esta temporada y deja en el banquillo a Petar Ratkov. Además de Eyong, el lateral Jeremy Toljan sustituye a Manu Sánchez, baja de última hora.

Por su parte, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, introduce apenas una novedad en su alineación con respecto al duelo de la pasada jornada ante el Deportivo de La Coruña. El extremo Giuliano Simeone sale como titular reemplazando a Ademola Lookman.

El entrenador del Levante, Luís Castro ha escogido una alineación que forman Ryan; Toljan, Mandi, Ndukwe, Pérez; Brugué, Olasagasti, Requena, Fernández; Eyong y Romero.

Simeone ha elegido a un once formado por Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Barrios, Hjulmand, Baena; Kang In, Álvarez y Simeone.

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