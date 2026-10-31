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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 22:15

El venezolano Salomón Rondón anota dos goles en triunfo de Pachuca sobre el Tigres UANL

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Pachuca (México), 31 oct (EFE).- El venezolano Salomón Rondón convirtió dos goles para confirmarse este sábado como líder anotador del Apertura del fútbol mexicano y guiar al Pachuca a un triunfo por 3-0 sobre los Tigres UANL.

Por EFE
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En la continuación de la decimoquinta jornada, Rondón hizo dos tantos para llegar a 15, y el brasileño Kenedy completó la goleada, que mantuvo a los Tuzos con posibilidades de acceder a los cuartos de final.

Después de poner una pelota en el poste y de fallar en una jugada clara de gol, Salomón puso el 1-0 en el minuto 43. Un balón lanzado al área por Rodolfo Pizarro rebotó y se estrelló en la pierna del venezolano, que con mínimo esfuerzo lo metió en la red.

Desorganizados en la defensa, los regios sufrieron y en el 53 recibieron un segundo golpe; el marroquí Osussama Idrissi le dio una asistencia a Rondón, letal con un remate de pierna zurda.

Pachuca fue por más y en el 70 aumentó la ventaja con un gol de zurda de Kenedy, en otro servicio de Idrissi.

Pachuca llegó a cinco victorias, cuatro empates, seis derrotas y 19 puntos para subir al undécimo lugar, a una unidad de la zona de clasificación. Tigres va decimoquinto con 15 puntos y está eliminado.

Más tarde, América recibirá al Toluca, que busca recuperarse después de altibajos en sus resultados; Tijuana visitará al Monterrey y Atlante a las Chivas de Guadalajara.

Cruz Azul recibirá este domingo al León y Santos Laguna al Necaxa.

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