Estudiantes empata con Instituto y queda fuera de la segunda fase del torneo

Este resultado deja al ‘Pincharrata’ con 15 unidades a cuatro de San Lorenzo e Independiente, que disputan la última plaza de clasificación en la Zona B con apenas una jornada para completar la fase regular.

En otros resultados de este sábado, Vélez y San Lorenzo empataron 2-2 y Talleres goleó por 0-3 al Deportivo Riestra, en una jornada de antesala de lo que será este domingo el gran superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate en ‘La Bombonera’ de Buenos Aires.

Con los dos descensos ya definidos: Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto, la primera gran pelea por definir es el campeón de la tabla anual que tiene a Rosario Central como líder con 59 unidades, seguido por Boca Juniors y Argentinos Juniors con 57 pero con un partido pendiente de esta jornada: el ‘Xeneize’ el superclásico ante River y el ‘Bicho’ el lunes de visitante contra Atlético Tucumán; Vélez con el empate de este sábado quedó en 56.

La otra gran disputa es la clasificación de los ocho mejores de cada zona a la segunda fase de eliminación directa con varios aspirantes a disputar las últimas plazas disponibles en una penúltima jornada que continuará este sábado con cuatro partidos con el Boca-River como estelar y finalizará el lunes con otros cuatro cruces con Defensa y Justicia-Independiente y Atlético Tucumán-Argentinos Juniors como destacados.