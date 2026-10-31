Fede Valverde sigue al margen del grupo antes de la visita al Racing

El uruguayo debió ser sustituido por Denzel Dumfries en el minuto 62 del 'Clásico' tras sentir molestias en la parte posterior de su pierna derecha. Mourinho indicó en rueda de prensa que había jugado lesionado el final de la primera mitad, si bien Valverde le quitó hierro después y afirmó que el cambio había sido "por precaución".

Aun así, el 'Pajarito' había entrenado al margen del grupo en las sesiones de miércoles, jueves y viernes, haciendo saltar todas las alarmas, a falta de parte médico oficial. Mourinho confirmó que el uruguayo no será titular ante el Racing. También Arda Güler comenzó la preparación para el domingo en solitario, pero había vuelto con sus compañeros ya durante el entrenamiento del viernes.

En una semana sin partidos para el equipo blanco, que no juega desde el pasado domingo frente al Barcelona, Jose Mourinho permitió a sus jugadores dos días de descanso, lunes y martes, antes de empezar a trabajar el miércoles para el compromiso de El Sardinero.

En el cuarto entrenamiento consecutivo, este sábado, el técnico portugués planificó una sesión con diferentes ejercicios de calentamiento, activaciones y carreras, seguidos de un partido en campo de dimensiones reducidas y lanzamientos a portería, según informó el club blanco.

Siguen trabajando al margen del grupo Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, que continúa con su proceso de recuperación después de casi ocho meses de lesión.

El Real Madrid visita al Racing de Santander en El Sardinero este domingo 1 de noviembre (16.15 horas CET) en busca de la que sería su sexta victoria consecutiva después del parón de selecciones. La próxima semana, los de Mourinho tienen compromiso de Liga de Campeones fuera de casa, contra el AEK de Atenas, y también visitarán al Valencia en la competición doméstica.