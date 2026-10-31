Mourinho antepone el Real Madrid a los sentimientos

"Me duele, a mí no me gusta crear malas sensaciones a jugadores, me gusta crearles buenas sensaciones. Cuando construyes una plantilla con una base de dos jugadores por posición y después haces jugar un tercero, es algo que no me gusta, me hace daño, me deja triste. Después hay cosas que son más importantes que estos 'feelings', que es lo que es mejor para el equipo en un determinado momento", declaró, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Racing.

El entrenador del Real Madrid se refirió específicamente al caso de los laterales derechos, ya que Trent y el recién fichado Denzel Dumfries han quedado relegados al banquillo después de la recolocación de Fede Valverde. Este cambio empezó como una gestión de partido durante los 90 minutos y se convirtió poco a poco en una decisión consciente que se realizaba desde el planteamiento.

"Yo he pensado que lo mejor era cambiar el centro del campo, meter a Fede como lateral más ofensivo que los otros, pensando en el equipo y menos en los jugadores. He tenido una buena aceptación por parte de Trent y de Dumfries cuando hemos explicado que es una decisión por el equipo y no contra los jugadores", comenzó.

Sin embargo, las circunstancias de la temporada siguen mandando. Valverde terminó tocado el 'Clásico' contra el Barcelona y no ha entrenado con el grupo en toda la semana. "Al final van a jugar todos. Mañana Fede no inicia el partido, será uno de los otros quien vaya a jugar, en el partido de Barcelona por circunstancias acabó por jugar Dumfries y también Trent, no pienso que Trent o Dumfries vayan a pedir ningún tipo de salida", resumió el entrenador.

El otro caso con futbolista con menos protagonismo de lo esperado, en su caso por sanción, es el de Vinícius. El brasileño fue expulsado ante el Villarreal en el primer partido después del parón de selecciones y su sanción consistió en cuatro partidos, dos por la roja y dos por las protestas posteriores. Los cumple en LaLiga, mientras que 'Mou' le sigue demostrando su confianza en la Liga de Campeones, a pesar de que solo lleva dos goles y dos asistencias este curso.

"No pienso en la situación individual de Vinícius. La situación de Vinícius es facilísima, no juega campeonato [doméstico], juega en 'Champions', y lo quiero, lo quiero mucho, quiero que termine rápido esta sanción porque lo necesito. No te estoy diciendo que vaya a jugar de titular, pero tampoco te estoy diciendo que es un problema para mí, es un gran jugador más que vamos a tener en una plantilla muy buena", elogió a su jugador.

Como ha insistido en varias ocasiones esta temporada, Mourinho no es "cabezón". Prioriza el equipo sobre lo individual y está abierto a mejorar. Lo ha hecho en el doble pivote, en el que ha probado siete combinaciones diferentes en 13 encuentros.

No tiene una pareja clara, pero parece que sí ha dado con la idea: "La sensación de que el equipo es mejor cuando tengo en el centro del campo jugadores de características diferentes, ok, es una cuestión de principios, pero la situación de decir titulares no es lo que estoy pensando".

"Veo un grupo que trabaja para ser un grupo de los jugadores que juegan, de los que están fuera. No tengo un once tipo. Existe un modelo de juego, cómo presionas, defiendes en bloque bajo, construyes con un equipo que te presiona, te espera. Tú cambias dos, tres, cuatro jugadores y no pasa nada", añadió.

"Esta cosa de decir de memoria el once de un equipo como se hacía hace muchos años atrás es muy difícil en el fútbol de hoy. Por eso es muy difícil decir un once tipo. La dificultad de la temporada, con tantos partidos, con estos regalos de jugar tres partidos en seis días, acumulación de tarjetas, cansancio, alguna lesión, al final todos van a jugar", terminó.