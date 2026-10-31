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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 11:10

Mourinho, sobre los horarios: "Es un regalo y a ver si los dejamos tristes"

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Madrid, 31 oct (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, ironizó, en la rueda de prensa previa a la visita de su equipo al Racing de Santander (domingo, 1 de noviembre, 15:15 horas GMT), con que tener que jugar tres partidos en siete días fuera de casa "es un regalo", sea "de LaLiga o de las teles", e incidió en que esperan "dejarlos tristes", .

Por EFE
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"Es una situación casi única, cuatro partidos fuera de casa, y principalmente el hecho de que jugamos domingo y luego sábado. Deberíamos haber jugado ayer y domingo en Valencia. Concentras tres partidos con tres viajes en siete días, es un grandísimo regalo que nos hacen, sea de LaLiga o de las teles, pero es un regalo que tenemos que afrontarlo y a ver si los dejamos tristes", añadió.

Incidió en la dificultad de jugar lejos del Bernabéu: "Los partidos fuera de casa tienes que añadir el público adversario, la presión, la motivación de los adversarios. Cada adversario tiene sus más: el Racing es un equipo que no ha perdido en casa, el AEK juega un derbi con el Panathinaikos mañana y tendremos un equipo o feliz que ganó el derbi o entre comillas en crisis, en Valencia vamos a un Mestalla siempre difícil con un entrenador de superexperiencia que ha llegado hace poco...".

"Después de jugar en Atenas el miércoles y llegar aquí el jueves por la mañana. Es una acumulación de dificultades que nosotros sabemos. Es un test a nuestra resiliencia, a nuestra voluntad de ser felices al final de la temporada, a nuestra empatía, a nuestra plantilla, donde intentamos que todos estén preparados y motivados para jugar, pero difícil es", sentenció.

Asimismo, elogió al Racing, su próximo rival: "Cinco partidos en El Sardinero, tres victorias, dos empates, jugando bien, gran conexión con su afición. Partido domingo por la tarde, que es una cosa a la que nosotros ya no estamos habituados. La última victoria tiene un gran significado si ganamos otra vez, si vamos a perder ahora los puntos que hemos conquistado el fin de semana pasado, no tendrá el mismo significado".

"Somos un equipo joven, pero he visto un equipo con mucha madurez, de tener tranquilidad en la hora difícil y en la hora de la gloria. En Barcelona, después del partido obviamente un vestuario feliz, que celebra, pero después misma concentración, misma motivación. Nuestro objetivo de temporada no es ganar al Barcelona un partido, nuestro objetivo es ganar el campeonato", apuntó.

También habló de su evolución como entrenador: "Con el paso de los años, me considero más equilibrado a la hora de que me da igual lo que dicen. Si me critican, no me afecta. En Barcelona han sido los jugadores quienes merecen el crédito, yo estoy aquí solo para ayudarles. Si salgo de un partido con la sensación de que he ayudado, salgo muy feliz. No soy más o menos valiente o defensivo".

"El defensivo de la primera etapa es el defensivo de los 100 puntos y los 120 y no sé cuántos goles, me gustaría ser defensivo esta temporada y meter tantos goles y hacer tantos puntos. No soy cabezón, soy abierto al estudio, a sacar conclusiones de las cosas, escucho a mis asistentes, suelo leer cómo va el trabajo de los jugadores durante la semana, y nada más", resumió.

La comparecencia empezó con un recuerdo al accidente ferroviario de Toledo: "En mi nombre, y en el de todos los que trabajamos para el Real Madrid, nuestros sentimientos a los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Urda. Nuestro abrazo y nuestro corazón".

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