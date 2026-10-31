ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-05
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 13:15

Piratas informáticos atacan la web del Corinthians y anuncian el fichaje de Messi

El falso anuncio provocado por piratas informáticos del fichaje de Lionel Messi por Corinthian.
El falso anuncio provocado por piratas informáticos del fichaje de Lionel Messi por Corinthian.Redes sociales

La página oficial en internet del club brasileño Corinthians fue blanco en la madrugada de este sábado de un ataque de piratas informáticos, que publicaron un extenso comunicado en el que anunciaron la supuesta contratación del argentino Lionel Messi como principal refuerzo del equipo para 2027.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El falso comunicado de uno de los clubes más populares de Brasil, el Corinthians, detallaba la operación que supuestamente había permitido la contratación del astro argentino Lionel Messi, actualmente en el Inter Miami estadounidense, e incluía declaraciones atribuidas al jugador en las que afirmaba estar feliz por la oportunidad de actuar en el fútbol brasileño.

Lea más: Xabi Alonso firma la sentencia de Michael Carrick en Stamford Bridge

El anuncio, que sorprendió a algunos hinchas del club paulista, fue retirado poco después, cuando los responsables de la página detectaron la invasión y sustituyeron los contenidos por un aviso de que la plataforma estaba en mantenimiento.

Los piratas informáticos llegaron a presentar una supuesta operación financiera para justificar la operación, que habría permitido al Corinthians incorporar al capitán de la selección argentina pese al elevado coste de su contratación.

El club confirmó posteriormente que había sufrido un ataque cibernético dirigido contra su página oficial y aseguró que su equipo de tecnología de la información consiguió neutralizarlo rápidamente.

En un comunicado, el Corinthians afirmó que no se habían constatado pérdidas financieras ni vulneración de datos o informaciones pertenecientes a la institución. Como medida preventiva, el equipo decidió reforzar los protocolos de seguridad de sus plataformas digitales y retirar temporalmente de servicio tanto su página oficial como la de su estadio, el Neo Química Arena, mientras realizaba las comprobaciones técnicas necesarias.

Ambas plataformas fueron restablecidas posteriormente. El ataque se produjo pocas horas después de que el Corinthians derrotara por 2-0 al Mirassol en un partido correspondiente a la trigésima tercera jornada del Campeonato Brasileño.

El resultado no impidió que el equipo, uno de los más populares de Brasil pero que enfrenta una grave crisis de resultados, se mantuviera entre los cuatro últimos en la clasificación de la Liga, que son castigados con el descenso.

La invasión del portal del Corinthians se produjo pocos días después de que la página oficial de su histórico rival, el Palmeiras, también fuera objeto de un ataque informático.

Los responsables de la invasión publicaron mensajes provocadores sobre la ausencia de un título mundial del equipo verdiblanco, uno de los principales protagonistas tanto del Campeonato Brasileño como de la Copa Libertadores en los últimos años.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más
05
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más

Te puede interesar