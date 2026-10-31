Ratiu, titular en el Rayo Vallecano, y Sebastián Cáceres en el Celta de Vigo

Ratiu, que ha superado una lesión que le ha tenido sin jugar desde hace mes y medio, desde el 19 de septiembre, regresa a la titularidad en detrimento de Iván Balliu, siendo la novedad del once de Beñat San José junto al centrocampista Oscar Valentín, que sale de inicio por el senegalés Pathé Ciss, sancionado.

El Rayo juega con Audero; Ratiu, Mujaid, Lejeune, Pedrosa; Valentín, Pedro Díaz; De Frutos, Unai López, Álvaro; y Camello.

En el Celta de Vigo Claudio Giráldez devuelve al once a jugadores como Ferran Jutglá y Sebastián Cáceres, ambos suplentes frente al Betis la pasada jornada.

El internacional uruguayo entra en la línea defensiva por Marcos Alonso y Ferran Jutglà por Pablo Durán como delantero centro.

El Celta de Vigo juega de inicio con Radu; Javi Rodríguez; Yoel, Sebastián Cáceres; Javi Rueda, Moriba, Febas, Javi Galán; Hugo Álvarez, Jutglà y Hugo González.