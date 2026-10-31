Terzic: "Los derbis están llenos de emociones y debemos estar preparados"

"Debemos saber mostrar nuestras emociones cuando sea necesario, pero también controlarlas cuando corresponda. Y, al mismo tiempo, estar preparados para jugar con la cabeza fría", subrayó en la rueda de prensa previa un Terzic ilusionado ante su primer derbi oficial al frente del Athletic, después de haber vivido otros también "muy especiales" durante sus etapas en el Borussia Dortmund, el West Ham y el Besiktas.

"También será mi primer partido nocturno en San Mamés", recordó el técnico alemán, quien añadió que, pese a tratarse de un amistoso, en el encuentro de la EH Txapela disputado en Anoeta el pasado día 2 se dio cuenta de que este partido "es algo importante" para ambos clubes.

Sobre su rival, Terzic admitió que la Real "está en un buen momento de ánimo" después de encadenar cuatro victorias consecutivas en LaLiga y destacó la figura de su entrenador, Pellegrino Matarazzo, quien, desde su llegada la pasada temporada al banquillo 'txuri urdin', "aportó estabilidad y claridad desde el primer momento".

"Desde el punto de vista táctico, es un equipo al que le gusta presionar, pero que tampoco tiene ningún problema en replegarse en un bloque medio y salir al contraataque. Tiene muchos recursos. No es fácil encasillarlo en un sistema como el 4-4-2 porque es muy flexible", explicó.

No obstante, Terzic, que confirmó la recuperación de Oihan Sancet y señaló que las únicas bajas son las de los lesionados Guruzeta y Ruiz de Galarreta, recalcó que el Athletic "también está en un buen momento de forma".

"Basta con ver nuestra última semana, en la que hemos sido capaces de marcar diez goles y ganar confianza con esas dos actuaciones. Por supuesto, respetamos al rival, pero queremos centrarnos un poco más en nosotros mismos", incidió.

Terzic restó también importancia a sus estadísticas favorables en los cinco enfrentamientos que ha mantenido con Matarazzo en la Bundesliga. El técnico de Menden, siempre al frente del Borussia Dortmund, ganó cuatro de esos partidos, mientras que Matarazzo, entonces entrenador del Hoffenheim, se impuso en uno.

"Eso no me ayuda en absoluto. Es como mi cumpleaños -ayer viernes cumplió 44 años-: ya quedó atrás. No pienso en las cosas que pertenecen al pasado. Me resulta más interesante analizar el partido de hace unas semanas", señaló.

"El pasado siempre puede servirte para aprender, pero un derbi hay que ganarlo. Eso es lo que importa ahora. Debemos centrarnos en el presente, porque lo que ocurrió en el pasado no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucederá mañana", recalcó Terzic.