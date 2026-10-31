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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 09:05

Un Boca Juniors en racha recibe al necesitado River Plate en nuevo Superclásico argentino

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Buenos Aires, 31 oct (EFE).- El Boca Juniors recibirá este domingo al River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que encuentra al 'Xeneize' en camino en todas las competiciones mientras que el 'Millonario' llega necesitado de un triunfo ante el eterno rival tras meses de fuertes altibajos.

Por EFE
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El choque de este domingo será el segundo del año entre los dos clubes más populares de Argentina, tras la victoria de Boca por 0-1 en el Monumental en abril, y encuentra a ambos con realidades muy disímiles.

En la anteúltima jornada de la etapa clasificatoria del torneo Clausura, un triunfo acercaría a Boca a consagrarse como el campeón de la tabla anual, asegurándose el pasaporte a la Copa Libertadores de 2027.

Vencer a River permitiría también seguir afianzando el buen momento del conjunto dirigido por Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena, que en noviembre se enfrentará a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina y al brasileño Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.

El 'Millonario', por su parte, fue eliminado tempranamente en ambas competiciones y en las últimas semanas logró acomodarse en los puestos de clasificación a la fase final del Clausura gracias a dos triunfos consecutivos que le han dado aire al entrenador Leonardo Ponzio.

El exmediocampista asumió el banquillo riverplatense tras la salida en agosto de Eduardo Coudet, que había reemplazado meses antes a Marcelo Gallardo y que no obtuvo buenos resultados a pesar de la enorme inversión realizada en el último mercado de fichajes para traer refuerzos de jerarquía como Thiago Almada (20 millones de euros), Ángel Correa (15 millones de euros), Lucas Beltrán (7,25 millones de euros) y Tobías Andrada (7,4 millones de dólares), entre otros.

Las llegadas de Almada y Correa, sumadas a la de Nicolás Otamendi, dieron como resultdo un once inicial cargado de futbolistas campeones mundiales con la Albiceleste, que incluye además a Gonzalo Montiel y a Marcos Acuña.

Del otro lado, el 'Xeneize' no destaca por la jerarquía de sus nombres, sino por el buen funcionamiento que ha encontrado Arruabarrena desde su asunción a mitad de año.

En defensa, el 'Vasco' se ha apoyado en la solidez de dos jóvenes zagueros -Lautaro Di Lollo y Facundo Herrara-, mientras que en ataque cuenta con la capacidad goleadora del uruguayo Miguel Merentiel, las apariciones del ecuatoriano Enner Valencia y el poder de desequilibrio del joven Leonel Flores.

A esto se suma el liderazgo de Leandro Paredes, figura y cerebro del equipo, y la regularidad del colombiano Álvaro Montero en la portería.

El Superclásico comenzará a las 15:00 hora local (18:00 GMT) y será arbitrado por Nicolás Ramírez.

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