Del Atleti-Bayern a la defensa del liderato del PSG

Nunca ganó el Bayern en terreno rojiblanco. Ni en 2015-16, en las semifinales, con un 1-0 para el Atlético, con el golazo de Saúl Ñíguez. Ni en 2016-17, en la fase de grupos, con otro 1-0, entonces obra de Yannick Carrasco. Ni en 2020-21, cuando el conjunto alemán igualó en el Metropolitano, escenario de uno de los grandes partidos de la jornada, que tiene su trascendencia en la puntuación, aunque aún queden cuatro encuentros más después.

Los cuatro puntos del Atlético, pero también los cinco del Bayern, que se dejó dos contra el modesto Viking y otros dos contra el Arsenal en el Allianz Arena, parecen cortos a estas alturas para su presencia en el top ocho que evita una eliminatoria extra y da acceso directo a octavos de final, con el partido de vuelta en su estadio.

El conjunto alemán, empatado a última hora en la última jornada de la Bundesliga por el Borussia Dortmund (2-2), viene al Metropolitano con su flamante goleador y Balón de Oro, Harry Kane, pero también con Michael Olise, Joshua Kimmich, Konrad Laimer o Dayot Upamecano; pendiente de las lesiones de Ismail Saibari y Serge Gnabry en el último duelo y sin Manuel Neuer, Luis Díaz o Jamal Musiala.

El Atlético, invencible en sus últimos nueve encuentros oficiales, con ocho triunfos y un empate, lo espera en plenitud, con Julián Alvarez cada vez más cerca de su mejor nivel, con el momento pletórico de Álex Baena, Pablo Barrios, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone o Jan Oblak y pendiente de Koke Resurrección y Johnny Cardoso.

También necesitan más este martes tanto el Manchester United, que solo ha sumado tres de los nueve puntos y que recibe al Roma en Old Trafford entre todas las dudas que desprende su recorrido y su futuro, como el Inter, igual que los ‘Diablos Rojos’ con dos derrotas en tres encuentros que lo ponen en apuros para su visita al líder neerlandés, el Feyenoord, en De Kuip, en Rotterdam.

Ninguno de ellos, como tampoco el Atlético de Madrid y el Bayern, tiene al alcance el liderato de la clasificación, propiedad del París Saint-Germain, que lo ha ganado todo, como el Real Madrid, el Liverpool, el Betis y el Aston Villa.

El vigente campeón visita este martes el estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal, con tres puntos de nueve antes de medirse no solo al líder, sino también al favorito más visible y, sobre todo, al doble ganador de las dos últimas Champions.

Entre ese grupo de equipos se moverá la primera posición al final de la jornada, dependiendo de sus marcadores y la cantidad de goles. El Real Madrid visita el miércoles al AEK Atenas, que tiene tres puntos; el Liverpool, al Fenerbahce; el Betis acude el miércoles a Dortmund y el Aston Villa es el rival del Barcelona, frenado por el 4-2 encajado en la anterior jornada en París.

El Stuttgart, que visita al Galatasaray el martes y aún es invencible en la actual fase, y el Arsenal, que viaja el miércoles a Praga para medirse al Slavia, también se proponen el ascenso a la primera posición, pero sus siete puntos indican que no solo tienen que ganar, sino que además perder, o al menos empatar, todos y cada uno de los cinco equipos que lo preceden en la clasificación tras las primeras tres citas.

El Manchester City, con seis puntos, se desplaza a Leipzig, mientras que el Oporto, el Lille y el Slovan Bratislava, los tres únicos equipos de los 36 que aún no han sumado ningún punto, se enfrentan al Nápoles, al Bodo/Glimt y al LASK, respectivamente.