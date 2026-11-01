ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 00:30

El Guadalajara de Gabriel Milito sube al liderato del Apertura mexicano

Imagen sin descripción

Guadalajara (México), 31 oct (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito vencieron este sábado por 4-2 al Atlante y saltaron al liderato del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Dos goles de Santiago Sandoval, uno de Efraín Álvarez y un autogol del ecuatoriano Diogo Bagüí le dieron la victoria a los tapatíos, en tanto el argentino Martín Sarrafiore y el ecuatoriano Jhojan Julio descontaron por los Potros.

Guadalajara dominó y pronto lo reflejó en el marcador. En el minuto 9, Sandoval llegó solo al área y de cabeza le dio a su equipo una ventaja, ampliada en el 36 con un gol en propia puerta de Bagüí y en el 54 con un cabezazo de Sandoval a pase de Álvarez.

Un error de la defensa le permitió a Sarrafiores anotar de zurda en el 61. Efraín Álvarez le devolvió a Chivas la ventaja de tres goles con un disparo de derecha en el 65, pero Julio cobró bien un penalti, en el 83 y volvió a acercar a Atlante.

Guadalajara suma ocho victorias, cinco empates, dos derrotas y 29 puntos, uno más que el América, que esta noche enfrentará al Toluca y de ganar o empatar, recuperará el primer lugar. Atlante va antepenúltimo de la clasificación.

En otro partido, el ecuatoriano Adonis Preciado anotó dos goles para darle a los Xolos de Tijuana un empate 3-3 en la casa de los Rayados de Monterrey.

Preciado, dos veces; y su compatriota Jackson Porozo anotaron por Xolos, en tanto el belga Hugo Cuypers, en dos ocasiones; y el argentino Lucas Ocampos convirtieron por los Rayados.

Tijuana, dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, es sexto de la tabla de posiciones con 22 unidades, una encima de Rayados, octavo.

Un rato antes, el venezolano Salomón Rondón convirtió dos goles para confirmarse este sábado como líder anotador del Apertura y guiar al Pachuca a un triunfo por 3-0 sobre los Tigres UANL.

Rondón hizo dos tantos para llegar a 15, y el brasileño Kenedy completó la goleada, que mantuvo a los Tuzos con posibilidades de acceder a los cuartos de finales.

Más tarde América recibirá al Toluca, que busca recuperarse de una racha adversa de dos derrotas y cuatro empates en sus últimos seis juegos y este domingo, Cruz Azul recibirá al León y Santos Laguna al Necaxa.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Fútbol
San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final
Ver más
03
Fútbol
Nacional golea y deja de cabeza al Sportivo Luqueño
Ver más
04
Nacionales
Marcha LGBTIQ+ en Asunción: sostienen que ley “anti-género” viola la Constitución
Ver más
05
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más

Te puede interesar