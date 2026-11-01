El Villarreal quiere acabar con la década invicto del PSG en España

El conjunto galo cayó por última vez en España en noviembre de 2015, cuando sucumbió en el Bernabéu ante el Real Madrid por 1-0 en la primera fase de la Liga de Campeones con un tanto conseguido por Nacho Fernández.

Desde entonces, el balance del equipo dirigido por Luis Enrique ha sido de cuatro triunfos y un empate, todos ellos en la máxima competición.

En este tiempo su principal víctima ha sido el Barcelona, al que se ha impuesto en tres ocasiones. Le ganó por 1-4 en los octavos de final de la temporada 2020-2021 y en los cuartos de la 2023-2024 y sumó otro triunfo por 1-2 en la primera fase de la competición.

Su otra victoria la consiguió contra la Real Sociedad (1-2) en octavos de la 2023-2024, mientras que el empate lo firmó ante el Athletic (0-0) la pasada campaña en la primera fase.

En sus once visitas previas, el balance era de 6 derrotas, 4 triunfos y un empate. La primera vez que jugó en España fue en 1993 en la antigua Copa de la UEFA, y, en aquella ocasión, perdió ante el Real Madrid por 3-1.