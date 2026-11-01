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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 07:35

El Villarreal quiere acabar con la década invicto del PSG en España

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Vila-real (Castellón), 1 nov (EFE).- El Villarreal, que recibe este martes en La Cerámica al PSG en Liga de Campeones, tratará de acabar con la década que lleva invicto el conjunto francés en España.

Por EFE
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El conjunto galo cayó por última vez en España en noviembre de 2015, cuando sucumbió en el Bernabéu ante el Real Madrid por 1-0 en la primera fase de la Liga de Campeones con un tanto conseguido por Nacho Fernández.

Desde entonces, el balance del equipo dirigido por Luis Enrique ha sido de cuatro triunfos y un empate, todos ellos en la máxima competición.

En este tiempo su principal víctima ha sido el Barcelona, al que se ha impuesto en tres ocasiones. Le ganó por 1-4 en los octavos de final de la temporada 2020-2021 y en los cuartos de la 2023-2024 y sumó otro triunfo por 1-2 en la primera fase de la competición.

Su otra victoria la consiguió contra la Real Sociedad (1-2) en octavos de la 2023-2024, mientras que el empate lo firmó ante el Athletic (0-0) la pasada campaña en la primera fase.

En sus once visitas previas, el balance era de 6 derrotas, 4 triunfos y un empate. La primera vez que jugó en España fue en 1993 en la antigua Copa de la UEFA, y, en aquella ocasión, perdió ante el Real Madrid por 3-1.

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