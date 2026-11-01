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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 08:35

Koke ultima su recuperación para recibir al Bayern

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Majadahonda (Madrid), 1 nov (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, ultimó este domingo su recuperación de una lesión muscular y se sumó a los entrenamientos con el grupo, rumbo al partido de este martes en la Liga de Campeones contra el Bayern Munich, en el que son baja Morten Hjulmand, sancionado, y Johnny Cardoso, lesionado.

Por EFE
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El centrocampista madrileño, que ya había trabajado con intensidad al margen de sus compañeros en el tramo final de su puesta a punto en los días previos, se entrenó este domingo con los suplentes del último duelo ante el Levante, con victoria por 0-2, y apunta a su reaparición, al menos en la convocatoria, contra el Bayern Múnich.

Koke ha sido baja en los últimos cinco partidos contra el Manchester United, el Espanyol, el Stuttgart, el Deportivo de A Coruña y el Levante, por ese orden.

Para el partido de este martes, Diego Simeone tiene las bajas de Hjulmand, sancionado por su expulsión en la anterior jornada de la Liga de Campeones en Stuttgart, y Johnny Cardoso, que sigue con su recuperación de una lesión muscular sufrida hace una semana y media.

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