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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 08:13

Santa Fe sube al podio con victoria sobre Olimpia

Olimpia culminó en el cuarto puesto en la Copa Libertadores femenina disputada en Ecuador.
Olimpia culminó en el cuarto puesto en la Copa Libertadores femenina disputada en Ecuador.200142+0000 RODRIGO BUENDIA

El Independiente Santa Fe colombiano se quedó este sábado con el tercer puesto de la Copa Libertadores femenina al imponerse por 4-3 al Olimpia paraguayo, en un electrizante partido disputado en el estadio Rodrigo Paz, en Quito.

Por ABC Color
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El Santa Fe llegó a tener una ventaja de dos goles gracias a los tantos de Mariana Zamorano, en los minutos 18 y 22, pero Olimpia remontó y mantuvo la ventaja de 3-2 hasta el minuto 91, en que la colombiana Laura Daniela Garavito logró el empate.

Lea más: Cruzeiro logra en su debut el título de la Libertadores femenina

En el 96, Juana Ortegón anotó el gol del triunfo final. La transitoria remontada paraguaya comenzó con un violento remate de Tania Riso en el minuto 25; Ana Pereira con espléndido golpe de cabeza anotó el segundo, en el minuto 40; y Milagros Ortiz se aprovechó de un resbalón de una defensa colombiana para marcar el tercero en el 50.

Una de las goleadoras del torneo, Mariana Zamorano, con seis anotaciones, se fue expulsada al minuto 58, pero su equipo, el Santa Fe, tuvo un final electrizante gracias a los tantos de Garavito y de Ortegón.

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