Semana imponente, confianza total

Desde la derrota por 2-1 en Anfield, la única vez en esta temporada que no le valió para ganar adelantarse en el marcador, la evolución del conjunto rojiblanco ha ido a golpe de triunfo con una sola excepción: el 1-1 en la anterior jornada de la máxima competición europea contra el Stuttgart en Alemania, cuando fue sobrepasado en la primera parte, Julian Alvarez empató en el inicio de la segunda y luego debió resistir por la tarjeta roja a Morten Hjulmand.

Aquella igualada lo mantiene en una posición incómoda en la primera fase de la Liga de Campeones. Sus cuatro puntos, con una única victoria por 2-0 ante el Manchester United en el Metropolitano, lo sitúan en la decimosexta plaza de la tabla, un punto por detrás del Bayern Múnich, a dos del top ocho que marca el Barcelona y a cinco del liderato del París Saint-Germain.

“Es un rival muy importante el Bayern en Champions, es un rival muy fuerte, pero nosotros tenemos una ventaja, que es jugar con nuestra gente en casa, así que van a estar con un ambiente extraordinario, de los mejores que se puede jugar en el Metropolitano, con este ambiente, con nuestra gente, que es nuestro jugador número 12, así que seguramente ellos verán el recibimiento y verán que jugamos con uno más”, expresó el extremo Giuliano Simeone a los medios del club rojiblanco.

En la Liga, a la vez, el Atlético enlaza siete victorias: 0-3 a la Real Sociedad, 4-0 a Osasuna, 2-1 al Real Madrid, 1-2 al Alavés, 0-1 al Espanyol, 1-0 al Deportivo de A Coruña y 0-2 al Levante, por ese orden.

El citado triunfo contra el United en la Liga de Campeones completa los nueve duelos sin perder del Atlético, que ha sostenido su marco a cero en seis de esos nueve lances y ha marcado 18 goles, dos de media. Antes de la racha, anotó ocho en cinco choques, pero recibió siete, por los tres de ahora.

Ha intentado 150 remates en todo este tramo, de los que un 36 por ciento (54) fueron a portería y un 12 por ciento (18) fueron gol para el Atlético de Madrid. El mayor pico de tiros en estos nueve duelos fueron los 26 (11 entre los tres palos) del 4-0 a Osasuna. En el lado opuesto se sitúan los diez de Stuttgart, tres de ellos a portería para el único tanto, anotado por Julián Alvarez y que supuso un punto.

Ese fue el único partido de los últimos nueve en los que el Atletico no marcó el primer gol. En el resto sí lo hizo. Y los ganó todos. Los ocho. Solo en uno de ellos, además, recibió el empate antes de reconducir el triunfo, en el 1-2 al Alavés, cuando Cristian ‘Cuti’ Romero cabeceó el tanto de la victoria en los últimos instantes para desnivelar el 1-1 entonces del marcador y sumar los tres puntos.

El central argentino es uno de los diez goleadores diferentes del Atlético en este tramo de nueve encuentros invicto. Nadie ha aportado más tantos que Grimaldo, con cuatro, seguido por Jonathan David, con tres, y por Julián Alvarez, Giuliano y Alex Baena, con dos cada uno. La lista se completa con Kang in Lee, Pablo Barrios, Ademola Lookman y Robin Le Normand, con uno cada uno, antes del Bayern y el Barça.

“Es una semana muy importante, con dos partidos muy importantes, todos lo sabemos, pero con paciencia. Al final esto es una maratón. La Liga es muy larga, la Champions también es muy larga. Con paciencia. No se va a acabar el mundo en el partido del martes, así que con tranquilidad y partido a partido”, repasó Alejandro Grimaldo, goleador en el 0-2 al Levante, en el que también anotó Giuliano Simeone.

Los dos, a pase de Álex Baena. Son tres nombres en plena forma en este momento en el Atlético de Madrid. Junto a Pablo Barrios, esencial en el medio campo y protegido contra la excesiva carga de minutos; Jan Oblak, vital con sus paradas, y Julián Álvarez, cada vez más cerca de su mejor nivel tras toda la vorágine de su fichaje frustrado por el Barcelona de este verano, sobresalen en el actual momento del equipo, todavía “en construcción”.

Todos ellos apuntan a las alineaciones titulares del Atlético no solo el martes sino también el domingo. Para el primero de los compromisos está sancionado Hjulmand y están en duda, dentro de su proceso de recuperación de sendas lesiones musculares, tanto Johnny Cardoso como Koke Resurrección, pendientes de si llegan a tiempo. El capitán se sumó este domingo ya al trabajo con el grupo, después de cinco paridos fuera de competición. En esa tesitura, Marcos Llorente es una opción probable en el medio del campo.

‘Cuti’ Romero volverá al centro de la defensa, junto a David Hancko, con Marc Pubill y Alejandro Grimaldo en los laterales, si Llorente juega en el medio junto a Pablo Barrios, con Baena y Giuliano por los lados y Julián Alvarez y Kang in Lee, Jonathan David o Alexander Sorloth en la punta, a falta del último entrenamiento, este lunes en Majadahonda, antes del encuentro de este martes en el estadio Metropolitano.