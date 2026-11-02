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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 19:30

1-0. El Benfica gana al Alverca de Vini Jr. con el argentino Echeverri al mando

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Lisboa, 2 nov (EFE).- El Benfica ganó este lunes al club propiedad del madridista Vinícius Júnior, el Alverca, 1-0 en un partido de la décima jornada de la Liga de Portugal en el que el buen estado de forma del argentino Claudio Echeverri fue el elemento diferenciador.

Por EFE
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Los de Vini Jr se mostraron inflexibles en defensa en Da Luz y lograron mantener al Benfica alejado de su portería durante la mayor parte de la primera parte.

Con un bloque bajo, la zaga liderada por el veterano central español Sergi Gómez neutralizó los ataques de las 'águilas', frenando no solo las internadas de jugadores como Gianluca Prestianni, sino también impidiendo que el albiceleste hiciera llegar el balón a los pies del actual máximo goleador del campeonato, el griego Vangelis Pavlidis.

Ante la inacción de su equipo, el técnico Marco Silva hizo entrar para la segunda mitad Echeverri, una decisión que tuvo un impacto inmediato.

El centrocampista cedido por el Manchester City y ex del River Plate aportó un nuevo impulso al ataque del Benfica y fue él quien fue derribado en el área por Gómez, lo que dio lugar al penalti que Pavlidis convirtió en gol en el minuto 51.

Claudio Echeverri fue luego quien estuvo más cerca de marcar el segundo tanto, mientras que, junto a su portería, la defensa del Benfica logró mantener el ajustado resultado, lo que le deja en segunda posición con 25 puntos, a cinco del líder, el campeón Oporto.

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