ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 18:00

Aramburu y Savarino, en lista de Venezuela para los amistosos ante País Vasco y Rusia

Imagen sin descripción

Caracas, 3 nov (EFE).- El seleccionador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, anunció este martes los 28 convocados para los amistosos de la Vinotinto ante el País Vasco y Rusia, entre ellos Jon Aramburu, del español Real Sociedad, y Jefferson Savarino, del Fluminense brasileño.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Vizcarrondo explicó, en rueda de prensa transmitida por el canal de Youtube de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que fueron llamados cuatro arqueros, ocho defensores, ocho volantes y otros ocho atacantes, de los cuales seis son parte de la Liga local.

El seleccionador indicó que sigue observando los rendimientos individuales y colectivos de los clubes venezolanos porque "son parte primordial" de lo que quiere crear en la Vinotinto.

"Estos dos rivales (Rusia y País Vasco) son muy buenos para nosotros, son rivales que tienen una cualidad técnica y tácticamente también adherida a exigirnos, a ser mejores", aseguró.

Vizcarrondo, quien fue jugador de la Vinotinto, recordó que su selección ha enfrentado en tres oportunidades al País Vasco y siempre ha sido derrotada. "Eso determina que al frente no va a ser fácil, va a ser totalmente difícil", apuntó.

Sobre Rusia, Vizcarrondo indicó que es un equipo asociativo, difícil de interpretar desde el aspecto táctico porque tiende a hacer muchas rotaciones.

Con miras al Mundial 2030, Venezuela tendrá el desafío de encontrar a una nueva generación de futbolistas y clasificar por primera vez a una competición de este tipo, aunque primero estará la Copa América 2028, en la que Vizcarrondo espera que su selección tenga un papel protagónico.

Porteros: José Contreras (Barcelona SC, ECU), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira, VEN), Miguel Silva (Carabobo, VEN), Frankarlos Benítez (Caracas FC, VEN).

Defensa: Luis Balbo (Sturm Graz, AUT), Adrián Palacios (KRC Genk, BEL), Teo Quintero (Sparta Rotterdan NED), Christian Makoun (Levski Sofia, BUL), Nahuel Ferraresi (Botofago, BRA), Yordan Osorio (Deportes Tolima, COL), Jon Aramburu (Real Sociedad, ESP), Adrián Cova (Lokomotiv Plovdiv, BUL).

Mediocampo: Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC, FRA), Marco Libra (Bologna, ITA), Jeferson Caraballo (Deportivo Táchira, VEN) , Telasco Segovia (Inter de Miami, USA), Yerson Chacón (AEK Larnaca, CY), Yangel Herrera (Real Sociedad, ESP), Daniel Pereira (CF Montreal, USA), Sebastián Mendoza (Carabobo, VEN).

Delantero: Gleiker Mendoza (Shajtar Donetsk, UKR), Matías Lacava (FC Vizela, POR), Jefferson Savarino (Fluminense, BRA), Eduard Bello (Deportivo Cali, COL), Robinson Flores (Academia Puerto Cabello, VEN), Kevin Kelsy (Rangers FC, SCO), Jesús Ramírez (Corum FK, TUR), Luis Fernández (Club de Puebla, MEX).

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: seis ya están bajo custodia policial
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar