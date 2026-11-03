Aramburu y Savarino, en lista de Venezuela para los amistosos ante País Vasco y Rusia

Vizcarrondo explicó, en rueda de prensa transmitida por el canal de Youtube de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que fueron llamados cuatro arqueros, ocho defensores, ocho volantes y otros ocho atacantes, de los cuales seis son parte de la Liga local.

El seleccionador indicó que sigue observando los rendimientos individuales y colectivos de los clubes venezolanos porque "son parte primordial" de lo que quiere crear en la Vinotinto.

"Estos dos rivales (Rusia y País Vasco) son muy buenos para nosotros, son rivales que tienen una cualidad técnica y tácticamente también adherida a exigirnos, a ser mejores", aseguró.

Vizcarrondo, quien fue jugador de la Vinotinto, recordó que su selección ha enfrentado en tres oportunidades al País Vasco y siempre ha sido derrotada. "Eso determina que al frente no va a ser fácil, va a ser totalmente difícil", apuntó.

Sobre Rusia, Vizcarrondo indicó que es un equipo asociativo, difícil de interpretar desde el aspecto táctico porque tiende a hacer muchas rotaciones.

Con miras al Mundial 2030, Venezuela tendrá el desafío de encontrar a una nueva generación de futbolistas y clasificar por primera vez a una competición de este tipo, aunque primero estará la Copa América 2028, en la que Vizcarrondo espera que su selección tenga un papel protagónico.

Porteros: José Contreras (Barcelona SC, ECU), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira, VEN), Miguel Silva (Carabobo, VEN), Frankarlos Benítez (Caracas FC, VEN).

Defensa: Luis Balbo (Sturm Graz, AUT), Adrián Palacios (KRC Genk, BEL), Teo Quintero (Sparta Rotterdan NED), Christian Makoun (Levski Sofia, BUL), Nahuel Ferraresi (Botofago, BRA), Yordan Osorio (Deportes Tolima, COL), Jon Aramburu (Real Sociedad, ESP), Adrián Cova (Lokomotiv Plovdiv, BUL).

Mediocampo: Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC, FRA), Marco Libra (Bologna, ITA), Jeferson Caraballo (Deportivo Táchira, VEN) , Telasco Segovia (Inter de Miami, USA), Yerson Chacón (AEK Larnaca, CY), Yangel Herrera (Real Sociedad, ESP), Daniel Pereira (CF Montreal, USA), Sebastián Mendoza (Carabobo, VEN).

Delantero: Gleiker Mendoza (Shajtar Donetsk, UKR), Matías Lacava (FC Vizela, POR), Jefferson Savarino (Fluminense, BRA), Eduard Bello (Deportivo Cali, COL), Robinson Flores (Academia Puerto Cabello, VEN), Kevin Kelsy (Rangers FC, SCO), Jesús Ramírez (Corum FK, TUR), Luis Fernández (Club de Puebla, MEX).