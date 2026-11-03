Baena rinde homenaje a Jesús de Miguel

El centrocampista rojiblanco se bajó del autobús y entró en el estadio del Atlético con la camiseta de su equipo y el nombre de de Miguel en la espalda, el futbolista del Tenerife que falleció trágicamente en la mañana de este martes después de sufrir un golpe en el pecho en un encontronazo con Jesús Owono, portero del Andorra, en el partido que ambos equipos disputaron este lunes en el Heliodoro Rodríguez.

Asimismo, se guardará un minuto de silencio antes del inicio del partido entre el Atlético y el Bayern en memoria del futbolista.