Cita de prestigio del Betis para soñar con la clasificación

Sin urgencias por el botín acumulado, los del chileno Manuel Pellegrini afrontan el choque en tierras alemanas con la intensidad obligada y con la certeza de que cualquier suma supondría un paso de gigante para garantizar el pase, para lo que el entrenador bético pondrá en liza un once con sus pesos pesados como columna vertebral y en el que, pese a las rotaciones, habrá impronta de equipo titular.

Podría entrar en el mediocentro el uruguayo Facundo Bernal, sancionado con cuatro partidos en Liga y Copa del Rey, y que compartiría posición en esa línea central con uno de los fijos en las alineaciones verdiblancas, Marc Roca, aunque también cuenta con opciones futbolistas como Dani Ceballos o, en busca de mayor poderío físico, el colombiano Nelson Deossa.

El eje seguirá siendo Isco Alarcón, el faro de una línea de mediapuntas en la que también cuenta con opciones el argentino Giovani Lo Celso y en la que las bandas serán cosa del marroquí Ez Abde y el brasileño Antony Dos Santos con el irlandés Troy Parrot como referencia en punta por la ausencia por lesión del colombiano Cucho Hernández.

Acompañado de seis mil béticos, la cita de Dortmund es de prestigio para un equipo que llega de ganar en Liga al Málaga y que, sin urgencias que lastren el desarrollo del juego, permitirán a los futbolistas béticos disfrutar de una noche del máximo nivel ante uno de los conjuntos potentes del fútbol europeo.

La cita será especial para uno de los capitanes béticos, Marc Bartra, quien vuelve a Dortmund casi una década después (2016-2018) y lo hace además en una de sus mejores rachas goleadoras con dos tantos en Liga y otros dos en competición europea.

A la vez, invariablemente, el reencuentro con Manuel Pellegrini, ahora en el Betis, entonces al frente del Málaga, rememora en el Borussia Dortmund aquella clasificación increíble para las semifinales de la Liga de Campeones en 2013 con dos goles en el tiempo añadido en el 3-2 en el Signal Iduna Park, donde recibe este miércoles al conjunto verdiblanco pleno de confianza.

El empate del pasado sábado contra el Bayern en Múnich (2-2), con un gol en el minuto 89 de Fabio Silva, y la conformidad con su juego en uno de los territorios más exigentes del fútbol mundial son motivos para la reafirmación del grupo que dirige Niko Kovac, segundo en la Bundesliga con los mismos puntos que el Bayern y decimotercero en la Liga de Campeones, con dos victorias y una derrota, por 1-0 contra el Bodo/Glimt en Noruega.

Es uno de los dos únicos partidos perdidos por el Borussia Dortmund a lo largo de sus 14 duelos entre todas las competiciones de esta campaña. El otro fue en la Supercopa de Alemania por 1-2 con el Bayern Múnich. Ha ganado nueve de esos encuentros, ha sostenido su marco a cero en seis ocasiones y ha marcado dos o más goles en nueve de ellos, incluso en cinco fueron tres o más, como el 3-2 al Villarreal en la primera cita europea.

Ganador de sus cuatro últimos enfrentamientos en casa con rivales españoles, el Signal Iduna Park impone a los visitantes. Y es una garantía para los locales, que tan solo perdieron dos de los últimos 24 duelos ante su público en la Liga de Campeones, con quince triunfos y siete empates. Los únicos que lo ganaron allí fueron el Barcelona, por 2-3 en 2024, y el Inter, por 0-2 en 2026. Una advertencia.

Serhou Guirassy, espigado, ágil y certero en el área, es su goleador. Suma cuatro tantos en tres jornadas en la Liga de Campeones, más otros cinco en el resto de competiciones a lo largo de diez partidos. Fabio Silva ha anotado cinco y dos corresponden a Maximilam Beier en el ataque del conjunto amarillo, con Nico Schlotterbeck como central imponente y fino en la salida, Félix Nmecha o Jobe Bellingham -hermano de Jude, en el Real Madrid- en el medio campo y los reflejos de Gregor Kobel en la portería, que está muy bien cubierta..

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Schlotterbeck, Antón; Ryerson, Nmecha, Veerman, Jobe Bellingham, Svensson; Beier o Fabio Silva y Guirassy.

Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Llorente, Valentín Gómez; Facundo Bernal, Marc Roca; Abde, Isco, Antony; y Parrott.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos).