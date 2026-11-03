Corinthians recurre la decisión de la Conmebol de no homologar licencia de Seedorf

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó la licencia UEFA Pro de Clarence Seedorf, la de mayor nivel en Europa, porque el neerlandés no acumula los tres años (36 meses) de experiencia como entrenador exigidos para reconocerla y comunicó su decisión a la Confederación Brasileña el pasado viernes.

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Esta decisión representa un escollo más en la difícil situación del “Timão”, que anunció al mítico exfutbolista el pasado 11 de octubre en sustitución del entrenador Fernando Diniz para tratar de alejarse de los puestos de descenso, donde se encuentra actualmente.

De acuerdo al análisis efectuado por la Conmebol, en sus etapas al frente del Milan italiano, el Shenzhen FC chino, el Deportivo La Coruña español y la selección de Camerún, Seedorf suma dos años y dos meses (26 meses) de experiencia como entrenador.

No obstante, el Corinthians solicitará que también se tengan en cuenta los tres años que trabajó en el Consejo de Supervisión de la Federación Neerlandesa de Fútbol, así como su labor como profesor en cursos de formación de entrenadores de la UEFA.

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El Corinthians confía en que al estudiar la documentación que este martes puso a disposición de la CBF se conceda la homologación de la licencia, ya que entiende que “reúne el currículum y las condiciones necesarias” para obtener el visto bueno de la Conmebol, según informó el club en un comunicado.

En cualquier caso, el Corinthians sostiene que Seedorf está autorizado a continuar dirigiendo al equipo desde el banquillo, como ya hizo en los partidos contra el Vasco da Gama y el Mirassol, puesto que tiene un registro activo en el boletín de la CBF.

Por lo tanto, a la espera de una nueva resolución sobre su expediente, se espera que el técnico neerlandés ocupe su lugar en la banda durante el próximo encuentro contra el São Paulo, este miércoles por la 34 fecha del Brasileirão.