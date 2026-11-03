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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 19:22

El Bodo/Glimt y el Lille de Orlando Gill se neutralizan bajo la lluvia con empate

Sondre Auklend (izq.) del Bodo/Glimt en acción durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Bodo/Glimt y el LOSC Lille en el Estadio Aspmyra en Bodo, Noruega.
Sondre Auklend (izq.) del Bodo/Glimt en acción durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Bodo/Glimt y el LOSC Lille en el Estadio Aspmyra en Bodo, Noruega.MATS TORBERGSEN

Un duelo táctico, condicionado por un intenso diluvio y la escasez de ideas en los metros finales, dejó este martes un reparto de puntos insuficiente para Bodo/Glimt y Lille.

Por ABC Color
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Con el portero paraguayo Orlando Gill esperando su oportunidad desde la banca de suplentes del visitante, ambos conjuntos firmaron las tablas (0-0) y continúan anclados en la zona baja de la clasificación.

Lea más: El Camp Nou en silencio: el gesto del Barça por el luto en el fútbol español

Una partida de ajedrez bajo el agua

Desde el pitido inicial, el encuentro sobre el césped nórdico pareció más un tablero táctico que un partido de fútbol abierto. Bajo una intensa lluvia, los primeros 45 minutos transcurrieron sin apenas sobresaltos en las áreas.

El planteamiento inicial de Davide Ancelotti en el banquillo del Lille dio sus frutos: una presión asfixiante en la salida de balón neutralizó por completo al conjunto local, que fue incapaz de inquietar al guardameta Özer o disparar entre los tres palos durante todo el primer acto.

La ocasión más clara de esta fase llegó en el minuto 30, cuando el delantero francés Dilane Bakwa probó fortuna con un disparo raso que el portero Nikita Haikin controló sin mayores complicaciones.

Revolución física y sequía de puntería

Tras el paso por los vestuarios, el ritmo del encuentro cobró mayor dinamismo. El Lille intensificó su apuesta por las transiciones rápidas y los balones en profundidad al espacio, incomodando a un Bodo/Glimt que naufragó en su habitual fluidez ofensiva.

Sin embargo, el desgaste físico pasó factura al conjunto francés mediada la segunda mitad. Con los visitantes visiblemente mermados de energía, los hombres de Kjetil Knutsen se soltaron y merodearon con mayor peligro el área rival, aunque sin la precisión necesaria para desequilibrar la balanza. En los instantes finales, el central Björtuft rozó la sorpresa con un certero remate de cabeza que terminó atrapando Özer sin dar opciones al rechace.

Próximos retos europeos

Con el pitido final, el 0-0 se consumó en el marcador. Para el combinado francés, este resultado representa al menos su primer punto en la presente edición de la Champions League, aunque el panorama no será sencillo de cara a la próxima jornada. Mientras el Lille tendrá que medir fuerzas ante el temible Bayern de Múnich de Harry Kane, mientras que el Bodo/Glimt buscará reencontrarse con la victoria en su visita al campo del LASK.

Ficha técnica del partido

Bodo/Glimt (0): Haikin; Sjövold, Björtuft, Aleesami (Gundersen, minuto 88), Björkan; Auklend (Saltnes, minuto 81), Berg, Fet; Blomberg, Helmersen (Brynhildsen, minuto 70), Hauge.

Lille (0): Özer; Ngoy, Nianzou, Cossier, Verdonk; André, Kjaergaard (Giroud, minuto 70); Bakwa (Perrin, minuto 86), Mukau, Diaoune (Sahraoui, minuto 81); Haraldsson.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). Amonestó a Kjetil Knutsen (minuto 76), por el Bodo, y a Ngoy (minuto 83), por el Lille.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Aspmyra Stadion de Bodo (Noruega).

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