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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 09:45

Flores, velas y lágrimas en la puerta 8 del Heliodoro

Imagen sin descripción

Santa Cruz de Tenerife (España), 3 nov (EFE).- La muerte del delantero Jesús de Miguel ha teñido de luto al tinerfeñismo, que este martes ha querido rendirle un homenaje espontáneo a las puertas del estadio Heliodoro Rodríguez López.

Por EFE
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A lo largo de la mañana, mientras aún digerían la triste noticia, los 'birrias', como popularmente se conoce a los aficionados blanquiazules, se han ido acercando al recinto deportivo con flores, velas y carteles que han depositado en la puerta 8.

Todo ello en medio de un ambiente de recogimiento poco habitual en un punto de la capital tinerfeña habitualmente ajetreado por el constante trasiego de personas y vehículos.

Jóvenes y mayores se han sumado gradualmente a esta muestra de cariño y respeto, muchos con lágrimas en los ojos, otros incapaces de articular palabra y la mayoría guardando un respetuoso silencio.

Los hermanos Gabriel y Diego, que habían acudido al estadio para ver el Tenerife-Andorra, nunca se imaginaron las escenas de angustia y drama que acabarían presenciando.

Gabriel ha relatado que, al ver el fuerte impacto que Jesús de Miguel recibió del portero del Andorra Jesus Owono, no pensaron "que fuera tan grave". Sin embargo, cuando entraron las camillas y observaron la reacción del resto de futbolistas sobre el campo, tomaron conciencia de lo que estaba pasando.

Diego ha contado que instintivamente se llevó las manos a la cabeza con ese lance y que desde entonces los dos hermanos estuvieron pendientes de las noticias sobre la evolución del jugador del Tenerife.

"Duele pensar que la familia se ha quedado sin una parte... Salió a jugar al fútbol y al final no llegó a casa", ha lamentado.

Alberto, que también estuvo este lunes en el estadio, vivió lo sucedido "con angustia" y se ha preguntado si la ambulancia tuvo que haber entrado al terreno de juego para atender al jugador.

Otra espectadora que también depositó flores en la puerta 8 del estadio ha hablado de "una tragedia" y de imágenes de "horror".

Ha reconocido el impacto que le produce haber visto cómo un jugador al que "le tienes un aprecio se debate entre la vida y la muerte", y que al final se haya confirmado su fallecimiento esta mañana. "Es muy duro", ha afirmado.

Otro aficionado más veterano apenas ha podido articular palabra y sólo ha alcanzado a decir que la muerte de Jesús de Miguel "es como la de un padre o un hijo".

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