Infantino califica muerte de futbolista como “auténtica tragedia”

“Con profunda tristeza hemos recibido la noticia del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Su fallecimiento es una auténtica tragedia, y su familia, sus amigos y todos aquellos que lo conocían le echarán mucho de menos”, dijo Gianni Infantino en un mensaje a través de su perfil de la red social Instagram.

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Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde la tarde del domingo en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra al chocar con el portero de este equipo.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Infantino expresó en nombre de la FIFA y de la comunidad futbolística mundial su pésame a todos los familiares y seres queridos del futbolista y a toda la gente del Tenerife en “estos momentos tan sumamente difíciles”.