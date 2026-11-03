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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 12:53

Infantino califica muerte de futbolista como “auténtica tragedia”

Aficionados del Tenerife depositan velas y flores en la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López en memoria del delantero Jesús de Miguel, fallecido este martes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife tras el golpe que sufrió el lunes en el partido contra el Andorra.
Aficionados del Tenerife depositan velas y flores en la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López en memoria del delantero Jesús de Miguel, fallecido este martes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife tras el golpe que sufrió el lunes en el partido contra el Andorra. Ramón de la Rocha

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó este martes el fallecimiento del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, como “una auténtica tragedia” y expresó su “más sincero pésame a su familia y seres queridos”.

Por ABC Color
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“Con profunda tristeza hemos recibido la noticia del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Su fallecimiento es una auténtica tragedia, y su familia, sus amigos y todos aquellos que lo conocían le echarán mucho de menos”, dijo Gianni Infantino en un mensaje a través de su perfil de la red social Instagram.

Lea más: Futbolista español fallece tras un golpe sufrido en un partido

Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde la tarde del domingo en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra al chocar con el portero de este equipo.

Infantino expresó en nombre de la FIFA y de la comunidad futbolística mundial su pésame a todos los familiares y seres queridos del futbolista y a toda la gente del Tenerife en “estos momentos tan sumamente difíciles”.

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