03 de noviembre de 2026 - 18:55
Karl y Laimer dan un claro triunfo al Bayern (0-2)
Madrid, 3 nov (EFE).- Los goles de Lennart Karl, en el minuto 54, y de Konrad Laimer, en el 74, dieron el triunfo (0-2) al Bayern Múnich frente al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano en partido de la cuarta jornada de la primera fase de La Liga de campeones. EFE.
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