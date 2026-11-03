La brasileña Geyse y el América se confirman como lo mejor del Apertura femenino de México

La delantera de 28 años convirtió el domingo un gol y repartió tres asistencias en la goleada por 6-0 al Atlante. Además de confirmarse como la máxima anotadora, ahora lidera la clasificación de pases para gol.

Ante Atlante, Geyse se consolidó con 21 goles, 7 más que la venezolana Enyer Higuera, de San Luis, y 7 asistencias, una más que la española Irene Guerrero, otra de las figuras de América.

Monserrat Saldívar, con dos goles; la brasileña Priscila, la venezolana Gabriela García, Geyse y Jana Gutiérrez, con uno cada uno, redondearon el festín ofensivo del equipo del entrenador español Ángel Villacampa, líder del grupo B con 34 puntos, 4 más que Guadalajara.

León venció hoy por 1-0 a San Luis.

Los clasificados a cuartos de final desde el grupo A son Monterrey, Tigres, San Luis y Toluca. Y desde el B América y Guadalajara.

San Luis, Pumas y Pachuca se disputarán el próximo sábado los dos cupos libres para la fase de los ocho mejores.

La decimocuarta jornada del torneo Apertura se jugará entre el jueves y el viernes

06.11: Atlante-Tigres, Necaxa-Atlas, Querétaro-Toluca y Santos Laguna-Tijuana.

07.11: Pachuca-Puebla, Pumas-San Luis, Cruz Azul-León, Guadalajara-América y Juárez-Monterrey.