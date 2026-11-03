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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 10:05

La convocatoria confirma la baja de ‘Cuti’ Romero ante el Bayern

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Madrid, 3 nov (EFE).- La convocatoria de 24 jugadores de Diego Simeone para el partido de este martes de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid contra el Bayern Múnich confirmó la baja de Cristian ‘Cuti’ Romero, que se quedó fuera de la lista junto a Morten Hjulmand, sancionado, y Johnny Cardoso, con una lesión muscular.

Por EFE
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Recientemente recuperado de una distensión muscular que lo mantuvo dos encuentros de baja, el central argentino regresó a la citación el pasado sábado ante el Levante, pero no jugó ningún minuto, no se entrenó ni el domingo ni el lunes y, finalmente, no está listo para jugar ante el Bayern en el Metropolitano.

Romero se suma en la lista de bajas a las ya conocidas de Hjulmand, por su expulsión en la anterior jornada ante el Stuttgart, y Cardoso, que se ha perdido los tres últimos duelos de su equipo por una dolencia muscular de bajo grado, incluido el de este martes.

En cambio, Simeone recupera a Koke Resurrección después de cinco encuentros de baja por una lesión muscular y ha citado como novedad al lateral del filial Romeo Hueso, además de Jorge Castillo y Jorge Domínguez.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas David Hancko, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand, Romeo Hueso, Jorge Domínguez y Dani Martínez; los medios Marcos Llorente, Obed Vargas, Koke Resurrección, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios, Alex Baena y Jorge Castillo; los extremos Arnau Ortiz, Giuliano Simeone y Ademola Lookman; y los delanteros Alexander Sorloth, Jonathan David, Julián Alvarez y Kang in Lee.

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